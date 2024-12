LÖSEV, lösemi ve kanser hastalarına 7 milyonu aşkın gönüllüsü ile el uzatırken 26. yılında bu sayıyı 10 milyona taşımaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük gönüllü ağını oluşturan LÖSEV, Dünya Gönüllüler Günü kapsamında her yıl gönüllüleriyle birlikte Bursa’ da düzenlenen büyük bir etkinlikle bir araya geldi.BURSA (İGFA) - LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 26 yıldır Türkiye genelinde 95 binden fazla lösemi kanser hastasına ve ailelerine maddi-manevi destekler iletirken çocukları yaşama bağlıyor. Bu denli önemli ve kutsal görevi, bir sivil toplum kuruluşu olarak, tamamen gönüllü kişiler ve hayırsever Türk halkının destekleri ile gerçekleştiriyor. Bu anlamlı çabalar lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukların yüzünde birer gülümseme, tedavilerinde hızlı ilerlemeler olarak yansıyor.

Her yıl 5 Aralık, gönüllü çalışmaları ve faydalarını duyurmak, gönüllülük bilincini arttırmak amacıyla Dünya Gönüllüler Günü olarak kutlanıyor. LÖSEV tarafından bu yıl Dünya Gönüllüler Günü kapsamında Bursa Lösemili Çocuklar Bilim ve Doğa Köy Enstitüsü’ nde düzenlenenetkinliğe 150 LÖSEV gönüllüsü katıldı. Gönüllüler canlı müzik ve LÖSEV’de Gönüllülük oturumu ile birlikte keyifli dakikalar geçirdi. Etkinliğe katılan ve konuşmalarıyla katkı veren Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı Mesut Ersezer, yaptığı konuşmada etkinliğin düzenlendiği Lösemili Çocuklar Köy Enstitüsü özelinde köy enstitülerinin anlam ve önemine dikkat çekti. Ersezer, Lösemili Çocuklar Köy Enstitüsü’nün dayanışma, eğitim ve üretim ilkelerini yaşatması yolunda önemli bir adım olduğuna değindi. Bu tür projelerin bireylerin güçlenmesine, toplumsal dayanışmanın artmasına ve ortak değerler etrafında bir araya gelinmesine katkı sağladığını belirten Ersezer, çocuklar için umut dolu bir geleceğin ancak bu tür girişimlerle mümkün olabileceğini vurguladı.

Etkinlik, basın, kurum, projeler gibi çeşitli dallarda destek veren gönüllülere teşekkür belgelerinin takdim edildiği buluşmada,LÖSEV Bursa İl Koordinatörü Aslı Metin Sakarya verdiği demeçte şunları kaydetti: “LÖSEV olarak 26 yıldır lösemili çocuklar ve kanser hastaları için yılmadan mücadele ediyoruz. Bu süreçte en büyük gücümüz gönüllülerimizin özverili çalışmaları ve desteği oldu. Her yaştan, her meslekten insan, kendi yetenek ve birikimiyle bu aileye katkı sağlıyor. Onların çabaları, hem çocuklarımızın iyileşme sürecini hızlandırıyor hem de toplumda dayanışma bilincini güçlendiriyor. Atatürk’ün de dediği gibi, asıl ihtiyacımız olan şey çalışkan olmak. Gönüllülük küçük bir adımla başlar, ama etkisi dalga dalga büyüyerek bir toplumun yaralarını sarar. Biz, el ele verdiğimiz bu yolda daha güçlü bir geleceği birlikte inşa ediyoruz”

Etkinlikte konuşan 14 yıllık gönüllü Nilgün Can, LÖSEV’le tanışma hikâyesini ve gönüllülüğün hayatına kattıklarını anlattı. LÖSEV gönüllüsü olarak burada olmak bana tarif edilemez bir mutluluk ve gurur veriyor diyen Can, “Bir çocuğun gözlerindeki ışığı, bir ailenin umutla dolan yüreğini görmek her şeye değer. Biz gönüllüler olarak elimizden geldiğince çocukların hayatlarına dokunmaya, onların yanında olmaya çalışıyoruz. Burada çalışırken fark ettim ki; küçük bir desteğin bile ne kadar büyük değişimlere yol açabileceğini görmek insanın inancını tazeliyor. Atatürk’ün de dediği gibi, çalışkan olmak her şeyin başlangıcı. Çalıştıkça büyüyen bu dayanışma zinciri, çocuklarımızın ve ailelerimizin yarınlarını güzelleştiriyor. Gönüllülük, bir kişiden başlar ama bir ülkeye umut olur.” diyerek konuştu.

Gönüllülerini Türkiye’nin Dört Bir Yanında Kucaklıyor : “Sen Varsan Biz Varız”

LÖSEV irtibat ofislerinin bulunduğu illerdeki gönüllülerini de unutmadı. Buluşmalar ve çeşitli etkinliklerle gönüllülere teşekkür edildi. Türkiye’de gönüllülüğün öneminin vurgulandığı seminerler dizisi gerçekleştirildi. Seminerlerde LÖSEV’in yıllardır emek veren gönüllüleri kendi gönüllülük motivasyonlarını ve hikâyelerini paylaştı.

Türkiye genelinde 7 milyondan fazla gönüllüsüyle en çok gönüllü üyeye sahip STK olan LÖSEV herkesi gönüllü olmaya davet ediyor. İlkokuldan üniversiteye kurumlardan emeklilere kadar LÖSEV’de herkesin lösemi ve kanser ile mücadele eden çocukları yaşama bağlamak için yapabileceği bir şeyler var. LÖSEV, destek olmak isteyen her yaştan gönüllü için farklı projeler sunuyor. LÖSEV’e gönüllü olmak çok kolay. www.losev.org.tr adresinden gönüllü kayıt formu doldurulabileceği gibi 0312 447 0660 numaralı telefondan da kayıt olunabiliyor.