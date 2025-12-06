Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü, Türkiye genelinde artan gıda zehirlenmeleri nedeniyle denetimlerini sıkılaştırarak Tarihi Çarşı'daki işletmeleri hijyen ve ruhsat yönünden kontrol etti.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Bornova İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, Türkiye genelinde son günlerde artış gösteren gıda zehirlenmeleri üzerine ilçe genelindeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Bornova'nın en yoğun bölgelerinden biri olan Tarihi Çarşı'da gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerde hem gıda hijyeni hem de ruhsat uygunluğu titizlikle kontrol edildi.

Uygun olmayan işletmelere uyarı ve yasal işlem

Denetimlerde, gıda üretimi ve satışı yapan restoran, lokanta, kafeterya ve diğer işletmeler tek tek incelendi. Üretim ve saklama koşullarının standartlara uymadığı tespit edilen işletmelere uyarılar yapılırken, eksikliklerini gidermeyenler hakkında yasal yaptırımlar uygulandı.

Ekipler; personel hijyeni, gıda depolama sıcaklıkları, son kullanma tarihleri ve çalışma alanı temizliği gibi kritik başlıkları detaylı biçimde denetledi.

Başkan Eşki: 'Bornovalının sağlığı bizim kırmızı çizgimizdir'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, artan gıda zehirlenmelerinin toplum sağlığını tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi: 'Bornovalıların sağlığı bizim için kırmızı çizgidir. İlçe genelinde tüm işletmelerin gerekli standartlara uyması konusunda kararlıyız. Hijyen koşullarını sağlamayanlara asla tolerans göstermeyeceğiz. Bu denetimler hem vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak hem de esnafımızın doğru üretim alışkanlıklarını güçlendirmek için aralıksız devam edecek.'

Denetimler aralıksız sürecek

Bornova Belediyesi, ilçe genelindeki tüm işletmelerde periyodik denetimlerin yoğunlaştırılacağını, özellikle toplu tüketim yapılan alanlarda kesintisiz kontrol uygulamalarına devam edileceğini açıkladı. Ekipler, işletmelerin hijyen kurallarına uymaları konusunda hem bilgilendirici hem de disiplin sağlayıcı bir yaklaşım sergileyecek.