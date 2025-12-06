Kütahya Belediyesi, şehrimizin mahalle kültürünü yaşatmak ve sosyal yaşamı güçlendirmek için gerçekleştirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Başkan Eyüp Kahveci, Civli Mahallesi'ne kazandırılan mahalle fırınının açılış programında vatandaşlarla buluştu.

KÜTAHYA (İGFA) - Mahallelerin ihtiyaçlarını gözeten her hizmetin büyük bir titizlikle planlandığını ifade eden Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, 'Civli Mahallemiz için hayata geçirdiğimiz bu fırın, komşuluk bağlarını pekiştirerek, mahalle kültürümüzü diri tutacak önemli bir ortak yaşam alanıdır' ifadelerini kullandı.



Civli Mahallesi'nin sakinleri, yeni fırında pişen sıcak pideleri misafirlerle paylaştı. Samimi bir birliktelik ortamının oluştuğu buluşmada, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci fırın ve çevresindeki düzenlemeleri yerinde inceleyerek vatandaşlarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Ahmet Çırak ile mahalle sakinleri, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin ilgisi ve yakınlığı için memnuniyetlerini dile getirerek teşekkürlerini sundu.

