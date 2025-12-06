İzmir Büyükşehir Belediyesi, kış sezonunu renkli ve eğlenceli hale getirmek amacıyla Kültürpark ve Bostanlı'da buz pistleri kuruyor. Kültürpark'ta 8 Aralık-15 Şubat, Karşıyaka Bostanlı'da ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek buz pistleri tüm İzmirliler için açık olacak.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem kış sezonu hem yılbaşı etkinlikleri kapsamında kentin iki ayrı noktasında buz pisti kuruyor. Kültürpark'ta Yeni Yıl Festivali çerçevesinde alanda 400 metrekarelik buz pisti yer alacak. Pist, 8 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında açık olacak. Karşıyaka Bostanlı'da Yasemin Kafe'nin yanındaki alanda kurulacak pist ise 15 Aralık-15 Şubat tarihleri arasında hizmet verecek. Gerçek buzdan oluşturulan pistlerde ziyaretçiler, alanında uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir kayma deneyimi yaşayabilecek. Yeni yıl dönemine özel müzik yayını ve çeşitli sürpriz uygulamalarla etkinlik alanlarında kış atmosferi güçlendirilecek. Hizmetten 7-26 yaş arasındaki genç yurttaşlar 100 TL'ye, yetişkin İzmirliler de 150 TL'ye faydalanacak.