LÖSEV, tedavi sürecini tamamlayan gençleri kano ve okçuluk eğitimleriyle buluşturarak spor alışkanlığı kazandırıyor hem de moral ve motivasyon desteği sunuyor.BURSA (İGFA) - Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), kanserle mücadele eden ve tedavi sürecini tamamlayan gençleri yalnız bırakmayarak onlara yeni deneyimler sunmaya devam ediyor. İstanbul’un Anadolu ve Avrupa yakalarında yaşayan gençler, okçuluk ve kano eğitimleriyle hem sporla tanıştı hem de sosyal bağlarını güçlendirdi.

İyileşmiş gençlerin aktif katılımıyla toplumsal farkındalığı artırmayı ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen LÖSEV, gençlerin gücüne inanarak onların liderliğinde yeni projeler geliştirmeye ve umut dolu bir gelecek inşa etmeye devam ediyor. Bu kapsamda LÖSEV, gençleri kano ve okçuluk sporuyla buluşturarak dayanıklılık ve konsantrasyon becerilerinin gelişimine katkı sağladı.

GENÇLER HEM SPOR YAPTI HEM MORAL BULDU

Tedavisi devam eden ve iyileşmiş gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde kano sporunu öğrenme ve deneyimleme fırsatı buldu. Ağustos ayında Sarıyer Belediyesi Su Sporları Merkezi’nde başlayan ve iki ay sürecek eğitimlerde gençler fiziksel olarak aktif kalırken moral ve motivasyon da kazandı. Su üzerinde ekip çalışmasını deneyimleyen gençler, aynı zamanda arkadaşlık ilişkilerini de güçlendirdi.

Okçuluk sporuna ilgi duyan gençler için ise LÖSEV, Artık Okçuluk Spor Kulübü’nün desteğiyle özel bir okçuluğa giriş eğitimi düzenledi. iki hafta süren eğitimin ilk haftasında gençler okçuluğun temel tekniklerini öğrenerek doğru duruş, nefes ve ok atışları üzerine eğitim aldı. İkinci haftada ise öğrendiklerini pekiştirme fırsatı bulan gençler, kendi aralarında eğlenceli bir müsabaka gerçekleştirdi. Bu eğitim, gençlerin okçulukla tanışması için önemli bir adım oldu.

LÖSEV’DEN DAYANIŞMA VE UMUT MESAJI

LÖSEV, yıl boyunca düzenlediği etkinliklerle çocukların ve gençlerin sosyal hayata katılımını desteklemeye devam ediyor. Kano ve okçuluk eğitimleriyle gençlere spor alışkanlığı kazandırılırken aynı zamanda umut, güç ve neşe dolu anlar yaşatılıyor.

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı, 1998 yılında lösemili çocuklara ücretsiz sağlık, eğitim ve sosyal destek sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bugün yalnızca lösemi değil, tüm kanser türleriyle mücadele eden çocuklara, gençlere ve ailelerine destek olmaktadır. Sağlık hizmetlerinden burslara, sosyal etkinliklerden istihdam desteğine kadar geniş kapsamlı hizmetleriyle Türkiye’nin dört bir yanında faaliyet göstermektedir. LÖSEV, bağışçılarının desteğiyle her geçen gün daha fazla çocuğa umut olmaya devam etmektedir. Destek olmak veya bilgi almak için www.losev.org.tr resmi internet adresini inceleyebilir, 0312 447 06 60 numaralı telefondan vakıf merkezine ulaşabilirsiniz.