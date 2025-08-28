Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin geçen yıl hizmete aldığı Zübeyde Hanım Kız Konukevi’nde 2025-2026 eğitim dönemi başvuruları başladı.DENİZLİ (İGFA) - Üniversite tercih sonuçlarının açıklanması ile birlikte binlerce öğrenci yeni şehirlerine hazırlanırken, Pamukkale Üniversitesini kazanarak şehir dışından Denizli’ye gelen kız öğrenciler için Denizli Büyükşehir Belediyesi Zübeyde Hanım Kız Konukevi yeni dönem başvurularına başladı. Kınıklı Mahallesi’nde bulunan konukevi, nezih ve sakin çevresi, üniversite kampüsüne yürüme mesafesinde olması ve sunduğu imkânlarla öğrenciler için cazip bir seçenek sunuyor. Oda fiyatlarının kişi sayısına göre değiştiği konukevi, özel yurtlar ve kiralık evlere kıyasla çok daha uygun maliyetleri ile dikkat çekiyor.

KIZ ÖĞRENCİLER İÇİN GÜVENLİ VE KONFORLU YAŞAM ALANI

Modern yapısı ile öne çıkan konukevinde, öğrencilerin hem güvenli hem de huzurlu bir ortamda barınması sağlanıyor. 7/24 güvenlik ve kamera sistemi ile korunan konukevinde öğrenciler kendilerini güvende hissediyor. Odaların aydınlık ve ferah yapısı, her odada bulunan balkon ve rahat kullanım imkânı sağlayan tasarımı ile Zübeyde Hanım Kız Konukevi, öğrenciler için sadece bir barınma yeri değil, aynı zamanda sosyal yaşamı da destekleyen bir ortam sunuyor. Bunun yanında, öğrencilerin derslerine odaklanabilmesi için konukevi içerisinde sessiz ve sakin etüt odaları da bulunuyor.

Yeni dönem için kayıtların başladığı Zübeyde Hanım Kız Konukevi’ne başvurular https://www.denizli.bel.tr/basvurular adresi üzerinden yapılabiliyor.