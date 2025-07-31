Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), üniversiteye geçiş sürecinde öğrencilere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti sunuyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren ve lise öğrencileri ile yeni mezun gençlere yönelik çalışmalar yürüten Lise Medeniyet Akademileri, YKS’ye girip bir programa yerleşme hakkı kazanan üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyor. Öğrenciler, 11 Ağustos tarihine kadar danışmanlık hizmetinden yararlanabilecek.

Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri (LİMA), Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nı (YKS) kazanan öğrencilere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti veriyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan tercih süreci kapsamında, Lise Medeniyet Akademileri’nin PDR ve Eğitim Koçluğu birimleri, üniversite adaylarını hem puanlarına uygun hem de eğitim kalitesi yüksek, sosyal imkanları güçlü bölümler hakkında bilinçli şekilde yönlendiriyor.

Gençler, tercih danışmanlığı hizmeti için randevu oluşturarak istedikleri LİMA birimlerinden birebir destek alabiliyor.

LİMA merkezlerinin yanı sıra, tercih döneminde dışarıdan destek almak isteyen adaylar için 30 Temmuz – 3 Ağustos tarihleri arasında Kent Plaza AVM’de bir tercih danışmanlığı noktası oluşturuldu. Bu noktada adaylara her gün 10.00 ile 20.00 saatleri arasında ücretsiz rehberlik hizmeti sunuluyor.

Üniversiteye geçişte doğru ve bilinçli tercihler yapılmasını amaçlayan bu hizmetle, öğrencilere hem meslek seçimi hem de üniversite tercihleri konusunda rehberlik ediliyor. LİMA, gençlerin kendilerine en uygun eğitim yolunu belirlemelerine destek olmayı hedefliyor.

Lise öğrencileri ve mezun gençlere yönelik çalışmalar yürüten Konya Büyükşehir Belediyesi Lise Medeniyet Akademileri, ÖSYM’nin belirlediği takvime paralel olarak planladığı tercih danışmanlığı desteğini 11 Ağustos tarihine kadar sürdürecek.