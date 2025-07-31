Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından çalışanlara yönelik düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA-1) kullanımı eğitimi, Bursa Teknik Üniversitesinden Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ile Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü tarafından kurum kapasitesinin artırılması, hizmet kalitesinin yükseltilmesi, gelişen teknolojik imkânlardan en üst düzeyde yararlanılması amacıyla çalışanlara yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA-1) kullanımı eğitimi düzenlendi.

Bursa Teknik Üniversitesi iş birliğinde Prof. Dr. Ali İhsan Kadıoğulları ile Prof. Dr. Turan Sönmez tarafından gerçekleştirilen eğitimler, Belediye hizmet binasında iki gün boyunca teorik ve pratik olarak yapıldı.

Eğitimin teorik bölümümde cihazların tanıtımı, İHA’ların kullanımında yasal mevzuatlar, sabit kanatlı model uçakların simülasyon uygulaması gibi konular ele alındı. Pratik eğitim bölümünde ise Büyükşehir Belediyesi uygulama sahasında İHA’larla uygulama yapıldı.

Eğitim çalışması ile arama kurtarma, ilk yardım, yangın müdahale ve kontrol, yer alan tespiti, kentsel dönüşüm alanlarının belirlenmesi, trafik sayım, kavşak gözlem, köprü gözlem, harita oluşturma, trafik analizi ile denetim ve kontrol gibi birçok faaliyetin daha etkin biçimde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.