Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla il merkezlerinde uçurtma etkinliği düzenleyecek.

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ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' başlıklı etkinliği, 14-18 Eylül tarihleri arasında valiliklerin koordinasyonunda, öğrencilerin güvenli katılımına uygun alanlarda gerçekleştirilecek.

Dört tema çerçevesinde yapılacak

Etkinlikler; Çocuklar Oyun Oynamalıdır!, Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!, Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır! ve Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır! temaları etrafında düzenlenecek:

Bakanlık, etkinlikle çocukların umut duygusunu güçlendirmeyi ve savaş bölgelerindeki çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: RSS