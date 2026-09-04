Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla il merkezlerinde uçurtma etkinliği düzenleyecek.
ANKARA (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Uçurtmalar Vurulmasın, Gökyüzü Çocuklara Kalsın' başlıklı etkinliği, 14-18 Eylül tarihleri arasında valiliklerin koordinasyonunda, öğrencilerin güvenli katılımına uygun alanlarda gerçekleştirilecek.
Dört tema çerçevesinde yapılacak
Etkinlikler; Çocuklar Oyun Oynamalıdır!, Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!, Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır! ve Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır! temaları etrafında düzenlenecek:
Bakanlık, etkinlikle çocukların umut duygusunu güçlendirmeyi ve savaş bölgelerindeki çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.