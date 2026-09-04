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Bakanlık, etkinlikle çocukların umut duygusunu güçlendirmeyi ve savaş bölgelerindeki çocuklara yönelik farkındalığı artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Etkinlikler; Çocuklar Oyun Oynamalıdır!, Çocuklar Güven İçinde Büyümelidir!, Eğitim Her Çocuğun Hakkıdır! ve Hiçbir Çocuk Geride Bırakılmamalıdır! temaları etrafında düzenlenecek:

Dört tema çerçevesinde yapılacak

Millî Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılıyla birlikte Gazze'de yaşananlara ve dünyanın farklı bölgelerindeki çocukların karşılaştığı sorunlara dikkat çekmek amacıyla il merkezlerinde uçurtma etkinliği düzenleyecek.

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