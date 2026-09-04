Malatya Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinde ücretsiz eğitim alan 507 öğrenciden yaklaşık 100 öğrenci hedeflediği bölümü kazandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde öğrencilerin eğitim hayatlarına destek olmak ve eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla sürdürülen çalışmalar, üniversite yerleştirme sonuçlarıyla birlikte meyvelerini verdi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2025-2026 eğitim-öğretim yılında düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) hazırlık kurslarından toplam 507 öğrenci ücretsiz olarak yararlandı. Kernek Vahap Küçük Külliyesinde 12 şubede 315 öğrenci, Salköprü Semt Konağında ise 6 şubede 192 öğrenci olmak üzere toplam 18 şubede 507 öğrenciye YKS hazırlık eğitimi verildi.

ÖĞRENCİLERE KAPSAMLI EĞİTİM DESTEĞİ

YKS hazırlık kurslarında öğrencilerin sınava en iyi şekilde hazırlanabilmeleri amacıyla tecrübeli öğretmen kadrosuyla hafta içi dört gün, 08.00-17.00 saatleri arasında eğitim verildi. Düzenli olarak gerçekleştirilen izleme ve değerlendirme sınavları, soru çözüm çalışmaları, etütler ve rehberlik hizmetleriyle öğrencilerin akademik gelişimleri yakından takip edildi. Öğrencilere ayrıca ücretsiz kaynak kitap desteği sağlanırken, eğitim merkezlerinde bulunan kütüphanelerden de yararlanma imkânı sunuldu. Öğrenciler, derslerin ardından kütüphanelerde çalışmalarını sürdürerek sınava hazırlık süreçlerini daha verimli bir şekilde değerlendirdi.

Verilen eğitim ve desteklerin sonucunda kurslardan yararlanan yaklaşık 100 öğrenci, YKS sonucunda hedefledikleri üniversite ve bölümlere yerleşme başarısı gösterdi.

'ÜCRETSİZ EĞİTİM BÜYÜK BİR FIRSAT'

Battalgazi Halk Eğitim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Abdulbaki Akın, Büyükşehir Belediyesi ile gerçekleştirilen iş birliğinin öğrencilerin başarısına önemli katkı sunduğunu belirterek, 'Geçen sene 350'ye yakın öğrencimize burada belediyemizle birlikte hizmet sunduk. Her sabah öğrencilerimize sıcak çorba ikramımız oldu. Birinci ve ikinci dönemde belediyemiz kaynak kitap yardımında bulundu. Bizler de öğretmenlerimizle birlikte özverili bir şekilde eğitim vermeye çalıştık. Sonuçta çok güzel başarılar elde ettik. Battalgazi Halk Eğitimi olarak farklı bölümlere 50 öğrencimizi yerleştirdik. Bunun yanında Yeşilyurt Halk Eğitimi de önemli sayıda öğrencimizi üniversitelere yerleştirdi. Milli Eğitim, Yeşilyurt ve Battalgazi Halk Eğitim Müdürlükleri ile Büyükşehir Belediyemizin iş birliği sayesinde güzel bir başarı elde ettik. Dershaneler malum, çok pahalı. Ekonomik şartlar belli. Burada bu hizmeti öğrencilerimize ücretsiz olarak sunuyoruz. Bu gerçekten büyük bir hizmet' dedi.