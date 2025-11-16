Türk pop müziğinin efsane ismi Levent Yüksel, önceki akşam Jolly Joker Arena'da sahne alarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Jolly Joker Arena' yı dolduran müziksever, usta sanatçının performansıyla adeta 90'lı yıllara ışınlandı.

İSTANBUL (İGFA) - Konserine sevilen şarkısı 'Ya Sonra' ile başlayan Levent Yüksel, romantizmin dozunu her dakikada biraz daha artırdı.

Sahne performansı ve güçlü yorumuyla büyük alkış toplayan sanatçı, 'İstanbul', 'Sultanım', 'Dedikodu', 'Zalim' gibi hafızalara kazınan parçalarıyla seyircisine unutulmaz bir gece yaşattı.

Romantik şarkılara eşlik eden JJ Arena dinleyicileri, telefon ışıklarıyla görsel bir şölen yaratarak konser atmosferine ayrı bir renk kattı.

Gecenin sonunda yoğun istek üzerine sahneye tekrar dönen Levent Yüksel, klasikleşen eseri 'Onursuz Olmasın Aşk' ile bis yaparak konseri duygu dolu anlarla noktaladı.