Müzik dünyasında kendi tarzını oluşturmayı başaran Aydoğan Tayfur, yeni albümü 'Kınalı Kuzum' ile dikkatleri üzerine çekiyor. Albümün klip şarkısı olarak öne çıkan 'Yandım Ben', iki sevgilinin inişli çıkışlı hikâyesini günümüz ilişkilerinin dinamikleriyle harmanlıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Söz ve müziği Aydoğan Tayfur'a ait olan şarkı, duygusallıktan çok enerjisi ve güncel diliyle ön plana çıkıyor. 'Yandım Ben', bir yandan aşkın ateşini mizahi bir dille anlatırken, diğer yandan günümüz ilişkilerinde herkesin kendinden bir parça bulabileceği satırlarla dinleyiciye göz kırpıyor.



Klibin yönetmen koltuğunda Tayfur Selman oturuyor. Renkli kurgusu ve modern çekim tekniğiyle dikkat çeken klip, şarkının enerjik havasını destekleyen sahnelerle dolu. Görsel anlatımda romantizmle eğlencenin dengeli bir biçimde harmanlandığı klip kısa sürede sosyal medyada da ilgi görmeye başladı.



Albümün yapımcılığını Tuno Music ve Hakan Ergün üstlendi. Prodüksiyon kalitesiyle öne çıkan 'Kınalı Kuzum', Aydoğan Tayfur'un hem besteci hem yorumcu kimliğini daha güçlü biçimde ortaya koyuyor.



'Yandım Ben' ve 'Kınalı Kuzum' albümü tüm dijital platformlarda yayında.