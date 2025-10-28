Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 6. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri'nin konuğu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Latife Tekin oldu.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, kentte kültür ve sanat alanındaki etkinliklerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Etkinlikler kapsamında Tuğrul Keskin'le 6. Niobe Edebiyat ve Sanat Söyleşileri kapsamında edebiyat dünyasının usta kalemlerinden Latife Tekin, Manisa'da sanatseverler ile buluştu.

Manisa Şehir Tiyatrosu Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirilen söyleşide Latife Tekin, edebiyat serüvenine, eserlerinin ortaya çıkış süreçlerine ve sanatın toplumsal yaşamdaki önemine değindi.

Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda Manisalı sanatsever katıldı.

Tuğrul Keskin'in moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide, Tekin'e edebiyatseverler tarafından merak edilen sorular yöneltildi. Programın sonunda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ural Sevener, Latife Tekin'e teşekkür ederek plaket, çiçek ve mesir macunu takdim etti.