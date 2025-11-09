İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polis teşkilatına yönelik özlük hakları ve atama sisteminde yapılan reformlarla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, 'Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik aynı işi yapıyor; hepsi aynı ücret dengesinde olmalı' dedi.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı televizyon programında yaptığı açıklamada, polislerin atama sisteminden özlük haklarına kadar birçok alanda önemli adımlar attıklarını vurguladı.

Bakan Yerlikaya, bu yıl yapılan düzenlemelerle atama ve nakil yönetmeliklerinde köklü bir reform gerçekleştirildiğini belirterek, 'Atamaları artık tıpkı Sağlık, Milli Eğitim ve Tarım Bakanlıklarında olduğu gibi elektronik sisteme bağladık. Herkesin gözü önünde, şeffaf bir biçimde arkadaşlarımızın tayinlerini 8 dakikada tamamladık' ifadelerini kullandı.

'EŞ DURUMU ATAMALARINI HER AYA ÇIKARDIK'

Bakan Yerlikaya, personel taleplerinin dikkate alındığını vurgulayarak, 'Eş durumu ve mazeret atamaları yılda iki kez yapılıyordu, biz bunu her aya çıkardık. Artık yılda 12 kez yapılabiliyor' dedi. İllerde düzenlenen huzur toplantılarında personelle bir araya geldiğini söyleyen Yerlikaya, 'Onları dinliyorum, her biriyle yakından ilgileniyoruz' ifadesini kullandı.

'ÜCRET DENGESİNİ SAĞLAMAKTA KARARLIYIZ'

Özlük haklarına yönelik hazırlıkların sürdüğünü belirten Bakan Yerlikaya, 'Jandarma, Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı gibi aynı işi yapan arkadaşlarımızın tamamının aynı ücret dengesinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu dengeyi sağlayacak bir özlük sistemi için yoğun gayret gösteriyoruz. Zaman bize ne gösterecek, hep birlikte göreceğiz.' dedi.

Bakan Yerlikaya, maaş promosyonu ihalesinde de Türkiye'de bir ilke imza attıklarını anımsatarak, 'Promosyon ihalesini ilk kez halka açık biçimde yaptık. X platformunda 301 bin kişi aynı anda canlı izledi. Rekabetçi ortamda en iyi teklif sağlandı' dedi.

'POLİSİMİZİN MOTİVASYONUNU KİMSE BOZAMAZ'

Polis teşkilatına yönelik olumsuz söylemlere tepki gösteren Bakan Yerlikaya, 'Bazı çevreler polisimizin asayiş, uyuşturucu, organize suçlar ve trafik gibi konulara odaklanmasını istemiyor. Motivasyonunu bozmak isteyenlerin olumsuz dilini ibretle izliyoruz. Polisimiz bu söylemlere asla itibar etmiyor' diye konuştu. Bakan Yerlikaya açıklamasını, 'Polisimiz inanıyor ki zamanı geldiğinde hükümetimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde polislerimizin beklediği özlük düzenlemesini hayata geçirecektir. Göreceksiniz, bunların hepsi olacak' sözleriyle tamamladı.