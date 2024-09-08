KVKK, yeni eğitim öğretim dönemi öncesi velilere, çocukların kullandığı akıllı cihazların gizlilik ve güvenlik ayarlarının düzenlenmesini önerdi.ANKARA (İGFA) - Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), okul döneminde çocukların kişisel verilerinin korunması açısından ebeveynlere yönelik tavsiyelerde bulundu.

KVKK sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde ebeveynleri, "Çevrimiçi Güvenlik /Dijtal Mahremiyet" konularında uyarddı.

Çocuğunuzla doğru iletişim kurarak çevrimiçi ortamlardaki faaliyetlerini, mahremiyetlerine zarar vermeyecek ölçüde kontrol edilmesini isteyen uzmanlar, sahte hesaplar konusunda gerekli uyarılarda bulunulmasını istedi.

"Çocuğunuza, kendisine tehdit oluşturabileceği düşündüğü kullanıcıları engelleyebileceklerini hatırlatınız" denilen tavsiyelerde şu husuların altı çizildi:

"Kötü niyetli kişilerin gerçek kimlikleri hakkında yalan söylüyor olabileceklerine dikkat çekerek çocuklarınızı kötü niyetli kişlere karşı uyarınız. Çocuğunuza ilişkin okul bilgisi, okul adresi, okul numarası ve ders notları gibi bilgilerin yanı sıra ses, fotoğraf veya görüntü gibi kişisel veri niteliği taşıyabilen bilgileri herkese açık şekilde paylaşmayınız".