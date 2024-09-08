Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Sağlığı Haftası kapsamında düzenlediği etkinliklerde bu kez ‘sokak hayvanları’ konuşuldu. Uzman isimlerin söz aldığı programda, K9 köpeklerinin gösterisi de katılımcılar tarafından büyük beğeniyle izlendi.BURSA (İGFA) - ‘Halk Sağlığı Haftası’, Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Halk Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarla kutlanıyor.

3-9 Eylül tarihleri arasında sağlık alanındaki uzman isimler vatandaşlarla bir araya getirilerek merak edilen konular konuşuluyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen ‘Sokak Hayvanları ve Halk Sağlığı Günü’ etkinlikleri kapsamında Bursa Tabip Odası, Bursa Veteriner Hekimler Odası, Bursa Barosu ve Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü’nden gelen uzmanlar, hayvan hakları ve hayvan sağlığı konularında bilgiler verdi. Konuşmaların ardından rehabilitasyon merkezini gezen katılımcılar, daha sonra K9 köpeklerinin gösterisini büyük beğeniyle takip etti. El yıkama atölyesinin de yapıldığı programda, huzurevi sergisi de izlenime açıldı.

Programda konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Halk Sağlığı Haftası’nı Bursa’da dolu dolu programlarla kutladıklarını söyledi.

Halk sağlığının toplumun huzuru ve refahı için de büyük önem taşıdığını belirten Saldız, insan sağlığının yanında can dostları da unutmamak gerektiğini dile getirdi.

Sahipsiz hayvanlarla ilgili çıkan son kanunun toplumda büyük tartışmalar çıkarttığını hatırlatan Saldız, “İçerisinde bulunduğumuz Büyükşehir Belediyesi'ne ait rehabilitasyon merkezi, eski kanun çerçevesinde yapıldığı için son çıkan kanundan doğan ihtiyaçları karşılamıyor. Bununla ilgili, Bursa'nın farklı noktalarında büyük doğal yaşam alanları oluşturmayı ve buralarda hayvanseverlerle birlikte çalışmayı hedefliyoruz. Sahipsiz hayvanların iyi koşullarda yaşamasının toplum sağlığı için de önemli olduğunu biliyoruz. Bu farkındalık çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Öte yandan halk sağlığı açısından karasinek, sivrisinek ve kemirgenlerle mücadelemi sürdürüyoruz. Tüm sağlık emekçilerinin gösterdiği çalışma ve hizmetler, toplum sağlığı açısından son derece kıymetlidir” dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Emin Direkçi, Halk Sağlığı Haftası'nın yaşam sağlığı haftası olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kentin doğusunda ve batısında sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturmayı planladıklarını anlatan Direkçi, paydaşlarla birlikte yapacakları çalışmalar neticesinde projeyi hayata geçireceklerini söyledi. Hayvanların sahiplenilmesinin de teşvik edilmesi gerektiğini ifade eden Direkçi, hayvanlara can olarak baktıklarını ve onlara zarar gelmesini istemediklerini söyledi.