Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kocaali'nin yüksek rakımlı mahallelerinde ulaşım hattını sil baştan yenileyerek tablo gibi işliyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK), şehrin dört bir yanında kritik güzergahları yeniliyor ve kente yeni ulaşım aksları kazandırıyor.

EN UZAK VE YÜKSEK RAKIMLI MAHALLE

Şehrin kuzey bölgesindeki kırsal mahallelerde kullanım ömrünü dolduran yollar, Büyükşehir ve Kocaali Belediyesi'nin özverili çalışmasıyla sil baştan elden geçirildi.

Koğukpelit, Bezirgân ve Çakmaklı mahallelerini kapsayan güzergâhta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Kocaali'nin en uzak ve yüksek rakımlı Aktaş Mahallesi'nde hummalı bir mesai harcıyor.

BÖLGE HALKI ÇOK MEMNUN

İşlemin tamamlandığı bölgelerde yollar tablo gibi işlendi, binlerce kişinin ilçe merkezine ve şehir merkezine gitmek için kullandığı grup yolları yepyeni bir yüze kavuştu. Kış aylarında yaşanan ulaşım sorunlarının da önüne geçilmesi hedefleyen çalışmadan mahalleli ise memnun.

'ÇOK MEMNUN OLDUK'

Aktaş Mahallesi sakinlerinden Hayrettin Alkan, '2 seneden beri bekliyorduk, çok memnun olduk. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Önceden yol çok bozuktu, asfalt olması gerekiyordu' ifadelerini kullandı. Ahmet İlkis ise, 'Büyükşehir'in getirdiği hizmetlerden son derece memnunuz. Asfalt konusunda çok ihtiyacımız vardı, yoğun kar yağışlarından dolayı yollarımız aşınmış, çukur dolmuştu.' dedi.

'MAHALLEM ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Aktaş Mahalle Muhtarı Murat Berk ise, 'Bu asfalta çok ihtiyacımız vardı. Eskiden çok kazalar oluyordu, yollar araç kullanılmayacak haldeydi. SEMOS'a yazdığım taleplerimden anında dönüşler aldım. Bu hizmetleri köyümüze getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar'a ve desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Lütfi Bayraktar'a mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

'KIŞ GELMEDEN YOLLARIMIZ GÜZELLEŞTİ'

Koğukpelit Mahallesi'nden Halil Ak, 'Asfaltımız diğer mahalleler ile birlikte bütünlük içeresinde çok güzel oldu' derken, Ahmet Soğuk ise, 'Büyükşehir Belediyesi köyümüze çok güzel asfalt getirdi. Kışa girmeden yollarımız çok güzel oldu' diyerek hizmetin zamanlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

'TRAKTÖRLER BİLE ZORLANIYORDU'

Sami Alemdar ise, 'Yusuf Başkanımızı sosyal medyadan da takip ediyorum, çok güzel çalışıyor. Önceden yollarımız böyle değildi. Bu hizmeti getirdikleri için teşekkür ederiz' dedi. Koğukpelit Mahalle Muhtarı Davut Alemdar, 'Mahallemizin asfalt sorunları çok fazlaydı. Araçların ön takımları bozuluyordu, traktörler bile zorlanıyordu. Yusuf Başkanımıza canı gönülden teşekkür ediyorum' dedi.

'YUSUF BAŞKAN SAYESİNDE YOLLARIMIZ DÜZELDİ'

Çakmaklı mahalle sakini Recep Ali Turgut, 'Bu yollar önceden çok kötüydü. Bu asfaltı mahallemize getirdikleri için gerçekten çok memnunuz' ifadelerini kullandı. Emrullah Aygın ise, 'Bu yolda önceden traktör zor gidiyordu. Yollarımız çok güzel oldu. Yusuf Başkanımızın sayesinde yollarımız düzeldi' diye konuştu.

'ZOR DURUMDAYDIK'

Çakmaklı Mahalle Muhtarı Metin Bıçkın da, 'Mahallemizin yolları çok kötüydü, burada yaşayan insanlar zor durumdaydı. Bu hizmeti bize getiren Yusuf Başkanımıza ve desteklerinden dolayı Milletvekilimiz Lütfi Bayraktar ve Kocaali Belediye Başkanımız Turan Yüzücü'ye teşekkür ediyorum' dedi.

'ULAŞIM OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENİYORDU'

Bezirgân Mahallesi Muhtarı Murat Ali Duman ise, 'Asfalt atılmadan önce yollarımız çok bozuktu. Ulaşımı olumsuz yönde etkiliyordu' diyerek çalışmalara katkı sunanlara teşekkür etti.

Büyükşehir, kırsalda yaşam kalitesini artırmak için asfalt mesaisini sürdürüyor.