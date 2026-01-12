Meteoroloji'nin sarı kod uyarısı verdiği Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış hayatı olumsuz etkiledi. Alanya'nın kırsal mahalle yollarında da yağış, fırtına, kar ve heyelan mücadelesi vardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi yağış ve fırtınanın yarattığı olumsuzlukları gidermek için yoğun mesai yaptı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Alanya merkez ve kırsal mahallelerinde etkili olan fırtına ve yağıştan zarar gören yollarda yoğun mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Taşatan bölgesinde heyelan nedeniyle yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan kayaları kaldırmak için gece boyunca çalıştı.

Çalışmalar yoğun kar ve fırtına altında gerçekleştirildi. Yolu trafiğe açma çalışmalarının gün içinde tamamlanması planlanıyor. Diğer yandan yoğun yağışlar sonrası toprakla dolan şarampoller açıldı. Ekipler Akçatı ve Kızılcaşehir Mahallesi grup yolunda çalışarak şarampolleri temizledi. Dim Vadisinde bulunan Gümüşkavak Mahallesi grup yolunda heyelan nedeniyle yola düşen toprak ve kayalar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu Alanya merkez ve kırsal mahallelerinde etkili olan fırtına ve yağıştan zarar gören yollarda yoğun mesai yaptı. Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı Alanya ekipleri, Taşatan bölgesinde heyelan nedeniyle yola düşen ve trafik için tehlike oluşturan kayaları kaldırmak için gece boyunca çalıştı. Çalışmalar yoğun kar ve fırtına altında gerçekleştirildi.

Yolu trafiğe açma çalışmalarının gün içinde tamamlanması planlanıyor. Diğer yandan yoğun yağışlar sonrası toprakla dolan şarampoller açıldı. Ekipler Akçatı ve Kızılcaşehir Mahallesi grup yolunda çalışarak şarampolleri temizledi. Dim Vadisinde bulunan Gümüşkavak Mahallesi grup yolunda heyelan nedeniyle yola düşen toprak ve kayalar ekiplerin çalışmalarıyla kaldırılarak yol tekrar trafiğe açıldı.