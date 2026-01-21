Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen törende, Antep Savunması'nın sembol isimlerinden Şehit Kamil şehadetinin 106'ncı yıl dönümünde anıldı. Şehit Kamil'in tabutuna sarılan Türk Bayrağı, Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenmek üzere teslim alındı.

GAZİANTEP (İGFA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 1920 yılında Antep Savunması sırasında şehit düşen Şehit Kamil için şehadetinin 106'ncı yıl dönümünde anma programı düzenledi. Program kapsamında, Şehit Kamil'in tabutuna örtülen ve ailesi tarafından muhafaza edilen Türk Bayrağı, Panorama 25 Aralık Müzesi'nde sergilenmek üzere teslim alındı.

Anma programına İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 25 Aralık Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu ve Şehit Kamil'in yeğeni Müfide Çelik Baş katıldı.

Törende, Şehit Kamil'e ait özel bir camekan alanın açılışı protokol üyeleri tarafından yapıldı. Camekanda, Türk Bayrağı'nın yanı sıra Şehit Kamil'in nüfus kaydı ile şehadetinin ulusal ve uluslararası basına yansımaları da yer aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında bayrağın teslim sürecine ilişkin bilgi vererek, Gaziantep ile Çanakkale arasındaki tarihsel bağa dikkat çekti. Turan, 'Bugün bir bayrak tesliminden öte, bir hatırayı ve yaşanmışlığı yeniden hayata geçiriyoruz. Bu toprakları vatan yapan değerleri yeni nesillere aktarmak hepimizin sorumluluğudur' dedi.

ŞAHİN: 'BU BAYRAK, MİLLETİN İRADESİNİ VE KARAKTERİNİ ANLATIYOR'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Şehit Kamil'in ailesine teşekkür ederek, bayrağın dönemin dokusunu ve ruhunu taşıdığını vurguladı. Şahin, 'Şehit Kamil'de vatan sevgisinin, anne sevgisinin nasıl vücut bulduğunu görüyoruz. Şahin Bey'in duruşu, Karayılan'ın vazgeçmeyişi ve çocuk Şehit Kamil'in fedakârlığı bizi bugünlere getirdi' ifadelerini kullandı. Panorama 25 Aralık Müzesi'nin önemine de değinen Şahin, Gaziantep'in en fazla çocuk şehidin verildiği yerlerden biri olduğunu hatırlatarak, tarih bilincinin gelecek kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

ÇEBER: 'MÜZE YAŞAYAN BİR TARİH ALANI'

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, müzenin sadece bir sergi alanı olmadığını belirterek, 'Bu müzenin yapılması bile başlı başına bir hikâye. Eklenen her eser, saatlerce anlatılabilecek bir değere sahip' dedi.

Şehit Kamil'in yeğeni Müfide Çelik Baş, bayrağın annesi tarafından sandıkta saklandığını belirterek, 'Bugün bu emaneti Fatma Şahin'e teslim ettim. Çok gururluyum' diye konuştu. Panorama Tarih Kurulu Başkanı Sıtkı Severoğlu da bayrağın büyük bir titizlikle müzeye kazandırıldığını ifade etti. Anma programı, 'Milli Mücadele'nin Güney Cephesi'nde Kahraman Çocuklar ve Şehit Kamil' başlıklı söyleşiyle sona erdi.