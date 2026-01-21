Sakarya Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Sakarya Telsiz ve Radyo Amatörleri Elektronik Haberleşme Teknolojileri Derneği (SAKRAD) iş birliğinde geliştirilen 'Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç' projesi adım adım hayata geçiriliyor.

GSM'i ve interneti devre dışı bırakan büyük bir depremde canlara umut olacak

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve SAKRAD iş birliğiyle özellikle olası büyük bir deprem veya akla gelebilecek tüm afet anlarında GSM iletişiminin koptuğu yerlerde telsizle iletişime geçerek belki binlerce insana hayat olması için geliştirdiği ve AB'den destek alan 'Telsizle İletişime Geç, Afete Hazırlığı Seç' projesi kapsamında STK'lara gönüllülük aşılayacak önemli bir programa imza attı.

Projenin, Avrupa Birliği'nin (AB) finansmanındaki Birleşmiş Milletler'in (UNDP) 'Sivil Katılım Hibe Programı' kapsamında destek almaya hak kazandığı açıklanmıştı.

GSM KOPMASI, İNTERNETİN KESİLMESİ:

Sakarya sınırları içerisinde çok büyük yıkımlara, ağır bilançolara neden olabilecek olası büyük depremde veya yangın, heyelan, sel gibi her türlü afet anında GSM iletişiminin kopması, internete erişimin kesilmesi durumları için geliştirilen proje binlerce kişinin hayatına dokunabilmek için geliştirilmişti.

Öyle ki böyle bir senaryoda, afetin içinde ya da enkaz altında kalan vatandaşlara en süratli şekilde ulaşabilmek için ilçeler, mahalleler ve hatta sokaklar arasındaki acil durum iletişiminin telsizler üzerinden sağlanması planlanmıştı.

FORUMLA BİR ADIM DAHA

Büyükşehir tarafından adım adım hayata geçirilen projenin son aşamasında şehrin en kapsayıcı kurumu niteliği taşıyan STK temsilcileri için gönüllülük kapasitesi geliştirme forumu düzenlendi.

Programda Strateji Geliştirme Dairesi başkanı Veysel Çıplak, SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış, Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem, AFAD, Kızılay ilçe belediyeleri ve il kurum yetkilileri, Büyükşehir daire başkanları, arama kurtarma STK'larının temsilcileri yer aldı.

'GÖNÜLLÜ BİR STK TASLAĞI GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Veysel Çıplak, 'Etkinliğin temel amacı, afet süreçlerinde görev alan sivil toplum kuruluşlarının gönüllülük yapıları, afet sahasındaki rolleri ve iletişim dâhil olmak üzere üstlendikleri işlevler, karşılaştıkları zorluklar ve beklentilerini ele almak, gönüllülerin ihtiyaçlarını bütüncül bir yaklaşımla belirlemek, ileride geliştirilecek 'Afet Gönüllülüğü Rehberi' ile 'Afette Telsizle İletişim Gönüllü Rehberi' için kapsam oluşturmak ve koordineli bir Gönüllü STK ve Gönüllü Telsizci Ekosistemi taslağı geliştirmektir' dedi.

'TELEFON HAYAT KOLAYLAŞTIRIR, TELSİZ HAYAT KURTARIR'

SAKRAD Başkanı Gürel Özbakış ise, 'Afet ve acil durumlarda alt yapının zarar görmesine karşı iletişimin sağlanması derneğimizin öncelikli amaçları arasındadır. Bildiğiniz gibi şehrimiz deprem kuşağı üzerindedir. 1999 depreminde de afet anında haberleşmenin önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla böylesine özel bir projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Unutmayalım; 'Telefon hayat kolaylaştırır, telsiz hayat kurtarır' ifadelerini kullandı.

'MUHABERE OLMADAN MUHAREBE OLMAZ'

Sakarya Muhtarlar Federasyonu Başkanı Erdal Erdem ise, 'Böylesine güzel bir proje için Büyükşehir Belediyemiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Güzel bir söz vardır; muhabere olmadan muharebe olmaz denir. Yani iyi bir haberleşme olmadan krizleri yönetmek oldukça güçtür. Bu projede bu anlamda şehrimiz için ve şehrimizin geleceği için oldukça kıymetlidir. Muhtarlar olarak bizler de projeyi sonuna kadar destekliyoruz' diye konuştu.

Programda afette telsizle iletişim planı konusunda kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.