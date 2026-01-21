Nilüfer Belediyesi'nin yarıyıl tatilinde çocuklar için hazırladığı etkinlikler başladı. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği atölyeler, 30 Ocak'a kadar devam edecek.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi'nin, çocukların yarıyıl tatilini eğlenceli ve öğretici bir şekilde geçirmeleri için hazırladığı etkinlikler büyük ilgi görüyor. 30 Ocak tarihine kadar sürecek etkinliklerde dönemin stresini atan çocuklar, farklı disiplinlerde kendilerini geliştirme fırsatı buluyor.

Pancar Deposu, tatilde tasarım, oyun ve dans meraklılarını ağırlayacak. 'Benim Kulem' atölyesine katılan 7-11 yaş arası çocuklar, tahta çubuklardan kendi kulelerini tasarlayarak, el becerilerini ve hayal güçlerini geliştirdi. 7-9 yaş arası çocuklar için de yapay zeka atölyesi gerçekleştirildi. Hayallerinde kurdukları bir görseli yapay zeka destekli oluşturan çocuklar, aynı zamanda oyun tasarladılar.

DEDEKTİFLER İZ PEŞİNDE

Çocukların etkinliklerinde başka bir durak da Koza Kütüphane oldu. 'Kütüphane Dedektifleri Kelimelerin Peşinde' atölyesinde 8-13 yaş arası çocuklar, gruplar halinde rafların arasına gizlenen ipuçlarını takip etti. Dedektif gibi iz süren çocuklar kitaplara ulaşmaya çalıştılar.

Nilüfer Belediyesi Dr. Ceyhun İrgil Sağlık Müzesi'nde bilim meraklısı 10-14 yaş arası çocuklar, atölyelerde deneyerek öğrendi. 'Bitkilerden Kâğıt Kromatografisi' atölyesinde öğrenciler, bir yaprağın içindeki renkleri ayırarak keşfettiler. 'Fildişi Macunu Deneyi'nde ise kimyasal tepkime ve gaz oluşumunu renklerin ve köpüklerin eşliğinde hep birlikte gözlemlediler.

Sömestr tatili boyunca planlanan sinema gösterimleri, söyleşiler, atölyeler, yapay zeka ve kodlama eğitimleri çocuklarla buluşmaya devam edecek.