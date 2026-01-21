Dünya Türk Birliği Ege Bölge Başkanı Erkan Çakıllı, Mardin'in Nusaybin-Kamışlı sınır hattında Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırıya sert sözlerle tepki gösterdi.

İZMİR (İGFA) - Mardin'in Nusaybin-Kamışlı sınır hattında şanlı Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif saldırı kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, Dünya Türk Birliği Ege Bölge Başkanı Erkan Çakıllı yazılı bir açıklama yaparak olaya sert tepki gösterdi.

Saldırının yalnızca bir sembole değil, Türk milletinin tarihine, bağımsızlığına ve ortak hafızasına yönelik açık bir provokasyon olduğunu vurgulayan Çakıllı, bu tür girişimlerin asla kabul edilemeyeceğini ifade etti.

'Türk bayrağına uzanan her elin, doğrudan Türk milletinin onuruna uzandığını' belirten Çakıllı, açıklamasında, 'Bu sadece bir bayrak değildir. O bayrak Malazgirt'tir, Çanakkale'dir, Sakarya'dır, 15 Temmuz'dur. Şehidin kanı, gazinin emaneti ve milletimizin namusudur.' dedi. Sınır hattında yaşanan olayın tesadüf olmadığını dile getiren Çakıllı, Türk milletinin hassasiyetlerinin hedef alındığını söyledi. Birlik ve kararlılık mesajı veren Çakıllı, 'Kim bu bayrağa el uzatıyorsa bilmelidir ki karşısında yalnızca devleti değil, 85 milyonluk Türk milletini bulur' dedi.

Dünya Türk Birliği olarak Türk bayrağına yönelik her türlü saldırının karşısında durmaya devam edeceklerini vurgulayan Çakıllı, vatandaşlara da sağduyu çağrısında bulunarak milli duruşun önemine dikkat çekti. 'Bayrağa sessiz kalmak, ihanete zemin hazırlar. Her Türk evladı bayrağına sahip çıkmakla yükümlüdür' ifadelerini kullandı.

Çakıllı, devletin ilgili kurumlarının bu tür provokasyonlara karşı gereken adımları atacağına olan inancını da dile getirdi.