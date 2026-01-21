Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin, kültür-sanat faaliyetleri kapsamında düzenlediği 'Sıra Gecesi', katılımcıları adeta mest etti.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin kültürel ve sanatsal faaliyetleri aralıksız sürüyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen 'Sıra Gecesi', müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Hamamizade İhsan Bey Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine ait Türk halk müziğinin köklü ve geleneksel ezgileri sahneye taşındı.

Dernek üyeleri, ustalıkla seslendirdikleri türkülerle izleyicilere müzik ziyafeti sundu. Duygu yüklü eserlerin seslendirildiği etkinlikte, dinleyiciler zaman zaman solo olarak icra edilen türkülere coşkuyla eşlik etti.

BAŞKAN ŞILBIR'DAN TEŞEKKÜR

Trabzon Müzik ve Halkoyunları Derneği Başkanı Hasan Şılbır, müzik, türküler ve halk oyunlarının kültürel kimliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayarak, kültür ve sanat faaliyetlerine verdiği desteklerden dolayı Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'e teşekkür etti. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin devam edeceği bildirildi.