Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 'Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar' başlıklı paneli, Ankara'da yerel yönetimlerin geniş katılımıyla düzenlendi.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 'Afetlere Dirençli Kentler ve Toplumlar' paneline katıldı. · Afetlerle mücadelede belediyelerin rolüne dikkat çeken Yavaş, 6 Şubat depremlerine işaret ederek, 'Türkiye'de şu anda en güçlü kurum büyükşehir belediyeleri ve diğer büyük belediyelerimiz. Tüm belediyeler deprem bölgesine koştu ve gücü yettiği kadar oralarda çalışmalar yaptı. Gerçekten başarılı çalışmalar' dedi.

Çankaya Belediyesi'nin ev sahipliğinde Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi'nde gerçekleştirilen panelde, yerel yönetimlerin afetlere hazırlık, risk azaltma ve kurumlar arası koordinasyon kapasitesinin güçlendirilmesi ele alındı. Panele; akademisyenler, merkezi ve yerel yönetim temsilcileri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

YAVAŞ: '6 ŞUBAT'TA BELEDİYELERİN GÜCÜ NET ŞEKİLDE GÖRÜLDÜ'

Konuşmasında belediyelerin afetlerdeki rolüne dikkat çeken ABB Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesi olmak için Belediye Meclisi'nde karar alacaklarını belirtti. Yavaş, 6 Şubat depremlerinin ardından belediyelerin sahadaki gücünün net şekilde görüldüğünü ifade ederek şunları söyledi:

'Türkiye'de şu anda en güçlü kurumlar 30 büyükşehir belediyesi ve diğer büyük belediyelerimiz. Köy hizmetlerinin kapatılmasıyla artık büyükşehir belediyeleri ekipman, ekip, eleman, teknik eleman olarak en güçlü kuruluşlar haline geldi. Bunu da 6 Şubat'ta iyice hissettik. Türkiye'deki tüm belediyeler deprem bölgesine koştu. Kendi gücü yettiği kadarıyla oralarda çalışmalar yaptılar. Gerçekten başarılı çalışmalar yaptılar.'

İklim kriziyle birlikte afet risklerinin arttığını belirten Yavaş, kentlerde yaşanan sel ve aşırı yağışlara dikkat çekerek, 'Bunlar büyük krizler ve bunları hep birlikte Sağlıklı Kentler olarak yönetmek durumundayız ve ben bunu yapabilecek Türkiye'deki en önemli kuruluşun belediyeler olduğunu düşünüyorum. Hükümetin, bakanlıkların iyi bir iş birliği yapmak suretiyle bir an evvel belediyelerle bu konuda el ele vererek çalışmaları sürdürmeleri lazım' dedi.

TUGAY'DAN ORTAK HAREKET ÇAĞRISI

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, afetlere dirençli kentlerin inşasında yerel yönetimlerin ortak hareket etmesinin önemine dikkat çekti. Tugay, dayanıklılığın yalnızca fiziki altyapıyla sınırlı olmadığını, sosyal dayanıklılık ve halk sağlığının da sürecin önemli bir parçası olduğunu ifade etti.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de, 'Afetlere dirençli kentler ve toplumlar artık teknik bir tartışma konusu olmanın ötesinde, doğrudan doğruya kamusal bir zorunluluk ve etik bir sorumluluk haline gelmiştir' diye konuştu.

ABB'DEN AFETLERE HAZIRLIK VURGUSU

Panelde konuşan ABB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Özkan Erel ise, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin afetlere müdahale kapasitesine değinerek, afetlere hazırlık kapsamında lojistik merkezler kurduklarını, eğitim faaliyetlerini yaygınlaştırdıklarını ve risk azaltma planlarını hayata geçirdiklerini söyledi. Erel, 'Başkent olmanın verdiği vizyon ve sorumlulukla hareket ediyoruz. Afetler ve acil durumlar olsun istemeyiz ama olursa da Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak hazırız' dedi.

Panel kapsamında, kentlerde yürütülen afet hazırlık çalışmaları, yerel yönetimlerin sahadaki deneyimleri ve mahalle ölçeğinde geliştirilen uygulamalar ele alındı. Katılımcılar, afetlere karşı hazırlığın yalnızca kriz anına değil, öncesini ve sonrasını da kapsaması gerektiğine vurgu yaptı.