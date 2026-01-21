Yıldırım Belediyesi, 'Beylikten Cihan Devleti'ne' temasıyla başlattığı 2025-2026 Kültür Sanat Sezonu'nda, Bursa'nın fethini; tarihi, kültürel, sanatsal ve felsefi açıdan ele almaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümü nedeniyle, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması'na başvurular devam ediyor.

Yarışmaya başvurular, Yıldırım Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılabilecek. Son eser gönderim tarihinin 13 Mart olduğu yarışmada, birinci 80.000 TL, ikinci 60.000 TL ve üçüncü 40.000 TL ile ödüllendirilecek. Yarışmanın ödül töreni ise Bursa'nın fethinin 700. yıl dönümü olan 6 Nisan 2026 tarihinde düzenlenecek.

'TARİHİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Tüm sanatseverleri 'Maddi ve Manevi Yönleriyle Bursa'nın Fethi Minyatür Yarışması'na katılmaya davet eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Bursa'nın fethi, yalnızca bir şehrin değil, bir medeniyetin kapılarının açılması anlamına gelir. Bu büyük zaferin 700. yıl dönümünü, sanat ve edebiyatla yaşatmak istiyoruz. Yarışmalarımız aracılığıyla hem tarihimize sahip çıkıyor hem de gelecek nesillere ilham kaynağı olacak eserlerin ortaya çıkmasını hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.