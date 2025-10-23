ANKARA (İGFA) - İzmir'in Foça ilçesinde etkili olan kuvvetli yağışlar sonrası sel ve su baskınları meydana geldi. Kayıp bir kişinin arandığı bölgedeki çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, bölgeye gitti. Meteoroloji bu gece için Ege ve Trakya bölgesinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar konusunda vatandaşları tedbirli olmaları için uyardı.

İzmir'in Foça ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağmur nedeniyle Mustafa Kemal, Fevzi Çakmak ve İsmet Paşa mahallelerinde sel, su baskını ve mahsur kalma olayları yaşandı. İl genelinde şimdiye kadar 198 ihbar (su baskını, bilgi talebi, mahsur kalma vb.) alındı. İhbarlara ekiplerce anında müdahale ediliyor.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre, bölgede yürütülen çalışmalara AFAD, itfaiye, jandarma, emniyet, belediye, DSİ, Karayolları, İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer kurumlar olmak üzere toplam 587 personel ve 265 araç katılıyor.

AFAD Başkanı Vali Ali Hamza Pehlivan, beraberinde Arama ve Kurtarma Daire Başkanı Kartal Muhcı ve Acil Yardım ve Altyapı Hasarları Daire Başkanı Ayhan Işık ile birlikte Foça'ya giderek müdahale çalışmalarını yerinde koordine ediyor.

Yetkililer, sel olayı sonucunda bir vatandaşın kaybolduğu bilgisini paylaştı. Kayıp vatandaşı arama çalışmalarına destek olmak üzere Manisa ve Muğla AFAD ekipleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı su altı arama ekipleri de bölgeye sevk edild

FOÇA UYARDI!

Foça Belediyesi ise, şehir merkezine gelmek isteyen sürücülerin, güvenlikleri açısından taşkın, heyelan gibi tehlikeler yaşanmaması için Değirmenlik Caddesi (Askeri Yol) yerine Foça - İzmir Karayolu (Foça Yolu) istikametini kullanmaları önemle rica olunur.

İÇİŞLERİ'NDEN METEOROLOJİK UYARI! KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT!

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; Kıyı Ege'de halen etkili olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerine kadar Manisa ve Aydın'ın batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması öngörülüyor.

Ayrıca Edirne ve Kırklareli'nin güneyi, Tekirdağ'ın batısı, Balıkesir'in batı kıyıları ile İzmir ve Çanakkale çevrelerinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli şekilde etkili olması bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı, vatandaşlara yaptığı uyarıda ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgâr ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı. Yetkili mercilerin uyarılarının yakından takip edilmesi istendi.