İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 22 ilde MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 96 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince MLKP Silahlı Terör Örgütüne yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İstanbul merkezli yürütülen çalışmalar kapsamında 22 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlar; İstanbul'un yanı sıra Antalya, Adıyaman, Şanlıurfa, Rize, Bursa, Van, Tekirdağ, Gaziantep, Samsun, Tunceli, Malatya, Diyarbakır, Kocaeli, Yalova, Balıkesir, Denizli, Ankara, İzmir, Sakarya, Adana ve Mersin'de yapıldı. Düzenlenen operasyonlarda toplam 96 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan tespitlere göre şüphelilerin; örgütün gençlik yapılanmaları ile basın ve propaganda birimleri içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgütün üst düzey yöneticilerinin de katıldığı çevrim içi toplantılar aracılığıyla talimat aldıkları belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/2018546923641164094

Ayrıca şüphelilerin, örgütün 30'uncu kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ve örgüt talimatları doğrultusunda gerçekleştirilen sözde anma programları ile çeşitli organizasyonlara katıldıkları, sosyal medya ve farklı platformlarda örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

Şüpheliler hakkında adli soruşturma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada terörle mücadelenin çok boyutlu bir anlayışla sürdürüldüğünü vurgulayarak, 'Terörle mücadelemiz yalnızca sahadaki operasyonlarla sınırlı değildir; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan kapsamlı bir çalışmadır. Ülkemizin her bölgesinde huzur ve istikrarı sağlamak için kararlılıkla mücadele ediyoruz' diye konuştu.