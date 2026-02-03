Dijital Dünyada Çocukların Korunması ve Güçlendirilmesi için 5 Yıllık Eylem Planı'na ilişkin genelge yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan eylem planı, Türkiye'nin dijital dünyada çocuk haklarını koruma ve güçlendirme politikasında önemli bir yol gösterici belge oldu.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı 2026/2 sayılı Genelge ile 'Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030)' onaylandı.

Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Dijital Dünyada Çocukların Güçlendirilmesine Yönelik Eylem Planı (2026-2030) genelgesinde, çocukların dijital ortamda karşılaştığı riskleri azaltmayı, bilinçli ve güvenli dijital vatandaşlar olarak yetişmelerini sağlamayı ve bu alanda kamu kurumları ile sivil toplum arasında güçlü bir koordinasyon oluşturması amaçlandı.

Eylem Planı'nın temel hedef başlıkları şöyle oldu:

Çocukların dijital okuryazarlık ve medya okuryazarlığı becerilerinin geliştirilmesi

İnternet ve sosyal medya kullanımında yaşa uygun içerik erişimi ve koruma mekanizmalarının güçlendirilmesi

Siber zorbalık, cinsel istismar materyalleri, bağımlılık yapıcı içerik ve ticari sömürüye karşı önlemlerin artırılması

Ebeveyn ve öğretmenlere yönelik dijital ebeveynlik ve rehberlik eğitimlerinin yaygınlaştırılması

Çocukların kişisel verilerinin korunması ve gizliliğinin sağlanması

Çocuklara yönelik zararlı içerik üreten platform ve hesaplarla mücadelede etkin denetim

Dijital oyunlar, uygulamalar ve sosyal medya platformlarının çocuk haklarına duyarlı hale getirilmesi

Bakanlıklar arası koordinasyon Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanacak.