Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımda sürdürülebilir, bilinçli ve nitelikli üretimi desteklemek amacıyla önemli bir projeyi daha hayata geçirdi. Gençlerin ve kadınların tarıma kazandırılmasını hedefleyen Tarım Akademisi, şenlik havasında düzenlenen törenle kapılarını açtı. Akademinin açılışı, Türk pop müziğinin sevilen ismi Buray'ın konseriyle renklendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım sektöründe nitelikli iş gücü yetiştirmek amacıyla projelendirdiği 'Tarım Akademisi' düzenlenen törenle kapılarını açtı. Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından İstihdam Akademileri çatısı altında yürütülen proje, kadınlar ve gençler başta olmak üzere çiftçilere hem teorik hem de uygulamalı eğitim sunacak. Bu bağlamda Tarım Akademisi'nde, alanında uzman isimler tarafından 'aday çiftçi eğitimi', 'arı yetiştiriciliği', 'mantar yetiştiriciliği', 'sebze ve üzüm türü meyve yetiştiriciliği' gibi branşlarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek.

'TARIMDA YENİ BİR VİZYON BAŞLIYOR'

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Tarım Akademisi'nin sadece bir eğitim merkezi değil, aynı zamanda tarımsal kalkınma ve kırsal istihdam için stratejik bir adım olduğunu vurguladı. Abiş, 'Gençlerimizi ve kadınlarımızı tarıma kazandırmak, tarımda yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle üretimi artırmak istiyoruz. Bu akademi, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, kırsal kalkınma, girişimcilik, genç istihdamı ve kadın üretici destekleriyle Kocaeli'nin tarımsal geleceğinde önemli bir kilometre taşı olacak. Kocaeli tarımının geleceğini şekillendirecek önemli bir merkez olacak' dedi. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk ise, 'Böyle bir projeyi hayata geçiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Çiftçinin eğitimi konusunda üniversite olarak akademik desteğimizi vereceğiz' dedi.

BEREKET KÜPÜ AKTİVETİSİ YAPILDI

Etkinlik kapsamında fide ekimi yapıldı, yetiştirilen mantarların hasadı gerçekleştirildi. Yerleşkede aromatik bitkilerden oluşan ürünler sergilendi. Çeşitli bitkilerin bulunduğu bitki müzesi ziyaret edildi. Alanda bereket küpü aktivetisi yapıldı. Katılımcılar, derslerin yapılacağı sınıfları, uygulamalı eğitimlerin verileceği tarım alanları ile seraları ziyaret etti.

Tarım Akademisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde, 'İstihdam Akademileri' çatısı altında, KOÜ Ziraat Fakültesi desteği ile kuruldu. Proje kapsamında, tarım alanında uzman isimler tarafından 'aday çiftçi eğitimi', 'arı yetiştiriciliği', 'mantar yetiştiriciliği', 'sebze ve üzüm türü meyve yetiştiriciliği' gibi branşlarda eğitimler verilecek. Eğitimler, KOMEK eğitmenleri ve KOÜ Ziraat Fakültesi öğretim görevlileri tarafından hem teorik dersliklerde hem de akademiye ait bahçe ve modern sera uygulama alanlarında yapılacak. Tarım Akademisi'ne, 16-55 yaş aralığındaki aday çiftçiler başvurabilecek. Başvurular, istihdamakademileri.com internet sitesi üzerinden alınacak.

MEZUNLARA YÜZDE 75 HİBE DESTEĞİ

Eğitim programını başarıyla tamamlayan kursiyerler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım desteklerinden ayrıcalıklı şekilde faydalanacak. Normalde çiftçilere yüzde 50 oranında sağlanan tohum, gübre, fide ve benzeri desteklerde, akademi mezunları için bu oran yüzde 75'e kadar çıkacak. Böylece hem bilgiyle donatılmış hem de ekonomik olarak desteklenmiş üreticilerin sayısı artacak.