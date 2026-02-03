Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri, yasal sürenin çok öncesinde yaklaşık 1 ayda uzlaşmayla sonuçlandı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediyesi ile DİSK Genel-İş Sendikası 7 No'lu Şube arasında gerçekleşen görüşmeler kısa sürede uzlaşmayla sonuçlandı. Kanunun tanıdığı 5 aylık sürenin çok öncesinde, yalnızca 1 ay gibi dikkat çekici bir sürede anlaşmaya varılması, bu büyüklükteki bir belediye için önemli bir ilk oldu.

BORBEL AŞ İŞÇİLERİNE YÜZDE 14,5 ZAM

Uzlaşma kapsamında BORBEL AŞ (Bornova Belediyesi Personel Anonim Şirketi) bünyesinde görev yapan işçilerin temel ücretlerine yüzde 14,5 oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Bunun yanı sıra yan haklarda da farklı kalemlerde artışlar öngörüldü.

Toplu iş sözleşmesi, bu ay içerisinde sendika üst yönetiminin de katılacağı bir törenle imzalanacak. Sözleşmenin erken tamamlanması sayesinde zamlar, imzanın atıldığı ay itibarıyla maaşlara yansıtılacak. Böylece ne işçiler açısından geriye dönük bir alacak ne de belediye açısından bir borç oluşacak; tüm çalışanlar zamlı maaşlarını zamanında alacak.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, sürecin karşılıklı anlayış ve sosyal diyalogla kısa sürede tamamlanmasının önemine dikkat çekerek, yapılan sözleşmenin hem çalışanların emeğini koruduğunu hem de belediyenin mali disiplinini gözettiğini ifade etti. Başkan Eşki, Bornova'da çalışma barışını önceleyen bu yaklaşımın kurumsal yönetim anlayışlarının temel unsurlarından biri olduğunu vurguladı.