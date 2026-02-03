Afetlere hazırlık konusunda öncü olan Konya Büyükşehir Belediyesi, hafif, orta ve ağır düzeyde arama-kurtarma ekipleri kurarak bu alanların tamamında AFAD'tan akreditasyon alan ilk yerel yönetim oldu.

KONYA (İGFA) -İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda 'AFAD Akreditasyon Sertifika Töreni ve Konya Büyükşehir Belediyesi STK Destek Programı' düzenlendi.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Ali İhsan Körpeş, 'Bugün itibariyle şehrimiz kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın eşgüdüm içerisinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde 15 akredite ekibe ulaşmış durumdadır. Özellikle vurgulanması gereken husus bu ekiplerden 11 tanesi geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde akredite edilmiştir. Bu da Konya'mızdaki kurumların ne kadar uyumlu çalıştığının net bir göstergesidir' diye konuştu.

'BİZ BİR AİLEYİZ'

AFAD Gönüllülük, Sivil Savunma ve Akreditasyon Daire Başkanı Hüseyin Ceven, 'Biz bir aileyiz. Bugün burada bu ailenin ortak neferi olmaktan mutluyuz. Çünkü biz hep şunu söylüyoruz; büyük afetlerde sivil kapasite olmadan hiçbir devlet yeterli değil. Gönüllülerle çalışmanın faydası çok büyük. Bunu Kahramanmaraş depremlerinde de fazlasıyla gördük' diyerek yeni akreditasyon alanları hakkında bilgi verdi.

AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, 'Bu buluşma, hafızamızda hala taze, hala yüreğimizde acısı dinmeyen büyük bir gerçeğin, 6 Şubat'ın bizlere yüklediği tarihi sorumluluğun bir yansımasıdır. O zorlu günlerde bu ruhun en somut, güçlü ve en organize örneğini sergileyen illerimizden biri de şüphesiz Konya'mızdır. Burada başta Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve ilçe belediye başkanlarımızın şahsında tüm Konyalı kardeşlerimize kurumum ve şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Bugün STK'larımızın köklü kuruluşlarının ve yerel yönetim ekiplerinin burada akredite olması sadece bir prosedür değil, bu güvenin ve yetkinliğin tescillenmesidir' ifadelerini kullandı.

'GÖNÜLLÜLÜK ESASI; AFET YÖNETİM SİSTEMİNİN VAZGEÇİLMEZ BİR PARÇASIDIR'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye'nin coğrafi konumu, jeolojik yapısı ve iklim özellikleri itibarıyla afet risklerinin yüksek olduğu bir bölgede yer aldığını anımsatarak, 'Bu gerçek bizlere şunu açıkça göstermiştir: Doğru bir afet yönetimi, afet olmadan önce riskleri iyi analiz eden, eğitimli insan gücüne odaklanan ve kurumsal kapasitesini sürekli geliştiren bütüncül bir yaklaşımla sağlanabilir. Bu anlayış içerisinde gönüllülük esası ise; afet yönetim sisteminin vazgeçilmez bir parçasıdır. Gönüllülerin bilgiyle, eğitimle ve akreditasyonla sürece dâhil edilmesi, sahadaki müdahale gücünü artırdığı gibi, toplumun afetlere karşı direncini de güçlendirmektedir' dedi.

'KONYA'DA KURDUĞUMUZ BU YAPI; DEVLETİMİZİN ELİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR MODEL NİTELİĞİ TAŞIMAKTADIR'

Başkan Altay, konuşmasına şu sözlerle devam etti:

'Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek Türkiye'de hafif, orta ve ağır seviye kentsel arama ve kurtarma akreditasyonunun üçünü birden alan ilk yerel yönetim olmayı başardık. Bugün Konya'da kurduğumuz bu yapı; afetlere karşı devletimizin elini güçlendirecek bir model niteliği taşımaktadır. Derin bir teessürle belirtmek isterim ki; 6 Şubat 2023 sabahına karşı, bu toprakların gördüğü en ağır imtihanlardan biriyle yüz yüze geldik. Bir gecede zaman durdu; umut nefessiz kaldı, şehirlerimiz sessizliğe gömüldü. On binlerce canımızı yitirdik, yüreklerimiz yangın yerine döndü. O karanlık saatlerde yaşadığımız acı, kelimelerle tarif edilemeyecek kadar derin, izleri silinmeyecek kadar ağırdı. Ancak aynı gün, bu milletin asırlardır taşıdığı merhametin, fedakârlığın ve dayanışma ruhunun da bütün çıplaklığıyla ortaya çıktığı bir gün oldu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletimiz, ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla sahadaydı. Kurumlarımız, personelimiz ve gönüllülerimiz tek yürek hâlinde harekete geçti.'

Programa; Konya Cumhuriyet Başsavcısı Cuma Çoban, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Konuşmaların ardından düzenlenen sertifika teslim töreninde Vali Akın, Başkan Altay, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Ergin ve protokol tarafından Konya Büyükşehir Belediyesi'ne hafif-orta ve ağır düzeyde arama-kurtarma akreditasyon belgeleri takdim edildi. Ayrıca AFAD'a akredite olmuş STK'lara da sertifika ve arma takdimi gerçekleştirildi.