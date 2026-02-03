Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, şiddetli yağışların ardından ilçede yürütülen çalışmaları Bornova Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda açıkladı. 318 personel ve 42 iş makinesiyle 17 mahallede süren çalışmalara ek olarak, selden zarar gören evler için 'Askıda Eşya' kampanyası başlatılacağını duyurdu.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde Belediye Başkanı Ömer Eşki, sel felaketinin ardından belediyenin tüm birimleriyle sahada olduğunu belirterek çalışmaların detaylarını paylaştı:

Zabıta Müdürlüğü: 30 personel, 45 hanede ve 30 iş yerinde hasar tespiti

Temizlik İşleri Müdürlüğü: 82 personel, 15 iş makinesiyle 50 sokakta temizlik, kanal açma ve vidanjör çalışmaları

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü: 80 personel, 14 iş makinesiyle 17 mahallede yol bakım ve onarım

Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 126 personel, 13 iş makinesiyle 45 sokak ve parkta temizlik ekibi olamk üzere toplamda 318 personel ve 42 iş makinesi, 105 sokakta yoğun bir şekilde görev yaptı.

'ASKIDA EŞYA' İLE TOPLUMSAL DESTEK

Selden zarar gören vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Eşki, yeni dayanışma projesini ise, 'Askıda Eşya kampanyası başlatacağız. Evlerin halı, beyaz eşya ve diğer ihtiyaçlarıyla ilgili toplumsal bir destek oluşturmayı hedefliyoruz. Kısa sürede Bornova'daki yaraları sarmak istiyoruz.' diyerek duyurdu.

Başkan Eşki, özellikle suyun sık biriktiği noktalar üzerinde çalışıldığını belirterek, Rafet Paşa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Parkı'nda yapılan kot değişikliği ile su birikintilerinin dereye yönlendirileceğini söyledi.

Dere temizliklerinin İZSU ile koordineli şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Eşki, sel riskinin tamamen ortadan kaldırılamayacağını ancak etkilerinin azaltılabileceğini vurgulayarak, 'Doğanın önüne geçemeyiz ama en çok sorun yaşadığımız noktaları hafifletecek çalışmalarla etkileri minimize edeceğiz.' dedi. Başkan Ömer Eşki, konuşmasını Bornova için ortak mücadele mesajı vererek tamamladı: belediye tüm imkanlarıyla sahada olacak ve hem teknik çözümler hem toplumsal dayanışmayla süreci aşacak.