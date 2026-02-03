Afyonkarahisar Belediye Meclisi Şubat ayı toplantısında, ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaşım desteği, emeklilere aylık yardım ve üniversite adaylarına sınav ücreti desteği sağlayacak üç ayrı bütçe teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Abdulkadir DURGUT / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyonkarahisar Belediye Meclisi, il merkezinde ikamet eden ve maddi durumu yetersiz 12. sınıf öğrencilerine Mart, Nisan ve Mayıs aylarını kapsayacak şekilde aylık 1.000 TL tutarında ulaşım desteği sağlanmasını kararlaştırdı.

EMEKLİLERE 'AYDA BİR PAZAR ALIŞVERİŞİ' DESTEĞİ

Toplantıda ayrıca, ihtiyaç sahibi emeklilere altı ay boyunca aile destek yardımı yapılması onaylandı. Nisan-Eylül dönemini kapsayan yardımla, kişi başına 1.000 TL ödeme sağlanacak.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, emeklilerin Türkiye'de ekonomik olarak en zor durumda olan kesimlerden biri olduğunu vurgulayarak, 'Yerel yönetim olarak emeklinin yanında olmak için cüzi de olsa bütçelerine katkı sağlamak istiyoruz. Adını da 'Emeklinin Ayda Bir Pazar Alışverişi Afyon Belediyesi'nden' koyduk.' dedi. Başkan Köksal ayrıca, Zafer Kart kapsamında devam eden ısınma yardımını hatırlatarak, emekliler lokali üzerinden poğaça ve simit gibi unlu mamüllerin satışının da sağlanacağını belirtti.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA SINAV DESTEĞİ

Meclis, YKS'ye girecek 25 yaş altı öğrenciler için TYT ve AYT oturumlarına ait en fazla üç sınav ücretinin belediye tarafından karşılanmasını da onayladı.

Destek, mücavir alan sınırları içinde ikamet eden öğrencileri kapsayacak.