Bugün yurtta kuzey, iç ve batıda bulutlu hava, bazı bölgelerde ise sağanak yağış bekleniyor. Marmara'nın doğusu, iç ve doğu bölgelerde pus görülürken, hava mevsim normallerinden sıcak olacak. Rüzgar ise Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli esecek.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Kasım Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Ege kıyıları, Edirne, Kırklareli ve Antalya çevreleri ile Mardin ve Diyarbakır'ın doğu, Batman'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin edilirken, rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'nin günlük uyarılar arasında 'kuvvetli rüzgar' uyarısı yer aldı. Buna göre rüzgârın, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunması istendi.