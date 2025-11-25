Büyük Marmara Depremi Tatbikatı'nın iptal edildiği ve hazırlıklar için harcanan paranın boşa gittiği yönündeki iddialar, İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından kesin bir dille yalanlandı. AFAD'ın 2025 yılı içinde toplam 40 tatbikatı başarıyla gerçekleştirdiği, 26 Kasım'da yapılacak olan ulusal tatbikatın ileri bir tarihte yapılacağını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'Büyük Marmara Depremi Tatbikatı, İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildi; hazırlıklar için harcanan milyonlarca lira boşa gitti' şeklindeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Merkez tarafından yapılan açıklamada, paylaşılan bilgilerin asılsız olduğu ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

AFAD: PLANLI TATBİKATLAR TAKVİME UYGUN ŞEKİLDE YAPILDI

Açıklamada, AFAD Başkanlığı'nın Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) doğrultusunda, görevli birimlerin ortak çalışma kapasitesini artırmak için yıl boyunca planlı faaliyetler yürüttüğü belirtildi. Bu kapsamda, 2025 yılı içerisinde 12 bölgesel, 28 yerel olmak üzere toplam 40 tatbikatın başarıyla icra edildiği ifade edildi.

Yetkililer, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için resmi kurumların açıklamalarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, afet hazırlıkları konusunda yürütülen çalışmalara ilişkin manipülatif iddialara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

DMM, 26 Kasım'da yapılacak olan ulusal afet tatbikatının ileri bir tarihte yapılacağı ve bu süreçte herhangi bir harcama ve satın alınma yapılmadığını duyurdu.