Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 25'inci Uluslararası Antalya Piyano Festivali'nde İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı'nın genç yetenekleri, ünlü sanatçıların eserlerini seslendirdi. Genç piyanistler performansları ile ayakta alkışlandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 25'incisi düzenlenen Türkiye'nin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, Türkiye ve dünyadan birçok sanatçıyı müzikseverlerle buluşmaya devam ediyor.

GENÇ PİYANİSTLERDEN MÜZİK ZİYAFETİ

Piyano Festivali kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda 'Genç Yetenekler' konseri düzenlendi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı'na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Piyano Bölümü öğrencileri sahne aldı.

Farklı yaş gruplarındaki 25 genç piyanist performanslarıyla müzikseverlere unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu. Gecede Antalya Klasik Gitar Topluluğu da sahne alarak, Flamenko gösterisiyle bu özel geceye renk kattı.

Gecenin sonunda Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz ve İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Müdürü Okan Atila genç, piyanistlere ve eğitmenlerine teşekkür ederek plaket takdim etti.