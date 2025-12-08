Trabzon Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, 18 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirdikleri çalışmalarla ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getiriyor. Şehrin dört bir yanında yeni yol açma, yol genişletme, kaldırım yapımı, asfalt serimi, beton dökümü, taş duvar imalatı, ızgara çalışmaları, bakım-onarım, temizlik, parke döşeme, asfalt yama ve yağmur suyu hattı imalatları titizlikle yürütülüyor. Yapılan çalışmalarla birlikte vatandaşların günlük yaşamı kolaylaştırılırken, ulaşım altyapısı da güçlendiriliyor.

İLÇELERDE ASFALT SERİM ÇALIŞMALARI

Bazı mahallelerde gerçekleştirilen asfalt serim çalışmaları şu şekilde:

Akçaabat Esentepe Mahallesi 500 metre, Demirkapı Mahallesi 200 metre, Derecik Uğurlu Mahallesi 250 metre; Maçka Güney Mahallesi 1.500 metre, Güzelyayla Mahallesi 250 metre, Yaylabaşı Mahallesi 1.000 metre; Arsin Elmaalan-Çiçekli Grup Yolu 600 metre; Beşikdüzü Nefsişarlı Mahallesi 1.000 metre; Ortahisar Çamoba Mahallesi 900 metre, Soğuksu Mahallesi 100 metre; Çaykara Taşkıran Mahallesi 900 metre ve Of Yemişalan Mahallesi 500 metre.

KURU BETON YOLLAR HIZLA TAMAMLANIYOR

Ayrıca Kuru Of Serince Mahallesi'nde 350 metre, Çatalsöğüt Mahallesi'nde 200 metre, Araklı Karatepe Mahallesi'nde 300 metre, Çaykara Şahinkaya Mahallesi'nde 800 metre, Şalpazarı Dorukkiriş Mahallesi'nde 1.100 metre ve Hayrat ilçesi Büyük Harman Grup Yolu'nun 4 kilometrelik kısmında kuru beton serim çalışmaları sürüyor.

'EKİPLERİMİZ BÜYÜK BİR GAYRETLE SAHADA'

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 'Şehir merkezimizde, ilçelerimizde ve yayla yollarımızda birçok çalışma aynı anda devam etmektedir. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada görev yaparak ilçelerimizdeki sorunları bir bir çözüme kavuşturmaktadır. Vatandaşlarımızın yol sorunu yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çalışmalarımız, mevsim şartlarının el verdiği ölçüde hız kesmeden devam edecek.'