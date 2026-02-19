Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, kurumlar arası eşgüdüm, erken müdahale mekanizmaları ve aileyi güçlendirecek projeler masaya yatırıldı.

BURSA (İGFA) -Bursa'da Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Mustafa Güney başkanlığında, İl Müdürü Faruk Uysal koordinasyonunda yapıldı.

Toplantıya kamu kurumu temsilcileri katıldı ve stratejik hedefler, performans göstergeleri ile kurumlar arası eşgüdüm mekanizmaları teknik çerçevede değerlendirildi.

İl Eylem Planı kapsamında görev üstlenen İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Müftülüğü tarafından yapılan sunumlarda, saha uygulamaları, hedef kitle erişim oranları ve eğitim programları paylaşıldı. Sunumlarda kurumların planlanan faaliyetleri etkin şekilde hayata geçirdiği ve hedeflere ulaşmada önemli mesafe kaydettiği vurgulandı.

Toplantıda özellikle erken müdahale mekanizmalarının güçlendirilmesi, aile danışmanlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması, gençlere yönelik rehberlik ve bilinçlendirme çalışmalarının artırılması ile istihdam desteklerinin aile bütünlüğüne katkı sağlayacak şekilde planlanması konuları ön plana çıktı. Toplantı, 'Aileyi korumak, toplumu güçlendirmek; toplumu güçlendirmek ise geleceği inşa etmektir' mesajıyla sona erdi.