İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayını sanat ve sağlık temalı programlarla karşılıyor. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleşecek etkinliklerle Ramazan ayı, hem kalplere hem de hafızalara dokunan bir atmosferde yaşanacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Beylikdüzü Belediyesi, Ramazan ayını paylaşmanın, dayanışmanın ve manevi huzurun atmosferinde karşılamak üzere sanat ve sağlık temalı zengin bir program hazırladı.

Söyleşilerden konserlere, geleneksel sahne sanatlarından gezilere uzanan etkinlik takvimiyle Ramazan boyunca ilçe halkının aynı duyguda buluşması hedefleniyor.

Ramazan'ın bereketini birlikte yaşamak amacıyla hazırlanan program, Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenecek söyleşiyle sağlıklı yaşamı gündeme taşırken; Beylikdüzü Sahnesi'nde ise sahne etkinlikleriyle her yaştan vatandaşa keyifli Ramazan akşamları yaşatacak.

Bunun yanı sıra camilere düzenlenecek gezilerle, tarihe ve manevi atmosfere uzanan anlamlı bir yolculuk imkânı sağlanacak.

ETKİNLİKLER RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ramazan programı 20 Şubat'ta Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Fuaye alanında gerçekleşecek olan 'Ramazan Sofralarında Sağlık' adlı söyleşi ile başlayacak.

21 ve 28 Şubat ile 7 ve 14 Mart tarihlerinde Şener Şen Sahnesi'nde sahnelenecek geleneksel gölge oyunu gösterileri çocuklarla buluşacak. Ayrıca 12 Mart'ta Beylikdüzü Sahnesi'nde sahnelenecek 'Kavuklu'nun Seçimi' ortaoyunu geleneksel tiyatro kültürünü izleyiciyle buluştururken, 9 Mart'ta aynı sahnede 'Ah-i Ramazan' tiyatro gösterisi, Ramazan akşamlarına neşe ve hareket kazandıracak.

MÜZİK DOLU AKŞAMLAR

Müzik dolu akşamlar ise Beylikdüzü Sahnesi'nde gerçekleşecek konserlerle yaşanacak. Emrah Çavaz Sanat Merkezi Koro Toplulukları tarafından 5 Mart'ta 'Halk Müziği Konseri', 10 Mart'ta 'Türkçe Pop Korosu Konseri' ve 13 Mart'ta 'Türk Sanat Müziği Konseri' düzenlenecek.

CAMİİ ZİYARETLERİ

Program kapsamında camilere gezi etkinlikleri de düzenlenecek. 24-25-26 Şubat, 3-4-5 Mart ve 10-11-12 Mart tarihlerinde yapılacak gezilerle katılımcılar Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Eyüp Sultan Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret etme imkânı bulacak. Bu özel programlar sayesinde katılımcılar hem İstanbul'un tarihi mirasını yakından tanıyacak hem de Ramazan'ın manevi atmosferini şehrin simge mekânlarında deneyimleyecek.

'RAMAZAN AYININ; KENTİMİZE, ÜLKEMİZE VE TÜM İNSANLIĞA SAĞLIK, BARIŞ VE ESENLİK GETİRMESİNİ TEMENNİ EDİYORUM'

Beylikdüzü Belediyesi Başkan Vekili Av. Önder Serkan Çebi ise Ramazan ayı mesajında 'Sevgili Beylikdüzü halkı, kıymetli komşularımız, rahmetin, bereketin ve paylaşmanın ayı olan mübarek Ramazan-ı Şerif'e bir kez daha hep birlikte ulaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Ramazan ayının; kentimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, barış ve esenlik getirmesini temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.



