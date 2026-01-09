Kütahya Belediyesi, Ali Güral Lisesi eğitimcilerine yönelik düzenlenen eğitim programıyla iklim değişikliği, sıfır atık ve su verimliliği konularında farkındalık ve proje hazırlama becerisi kazandırdı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, Ali Güral Lisesi öğretmenlerine yönelik 'İklim Değişikliği, Sıfır Atık ve Su Verimliliği Eğitimi' düzenlendi. Program, 2026 Teklif Çağrısı kapsamında Erasmus+ Okul Eğitimi Kısa Dönemli Öğrenci ve Personel Hareketliliği projeleri hazırlayacak eğitimcilerin Türkiye Ulusal Ajansı'na sunacakları projelere destek sağlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Eğitimde iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık yaklaşımı ve su verimliliği konularında güncel bilgiler paylaşıldı ve bu başlıkların projelere nasıl entegre edilebileceği ele alındı. Proje hazırlık sürecinde görev alacak öğretmenler, planlama, organizasyon, raporlama, yaygınlaştırma, tasarım ve editörlük gibi alanlarda sorumluluklarını belirledi.

Programın sonunda katılımcılara, Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Rıdvan Yavuz tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.

Kütahya Belediyesi, çevre bilincini artıran ve uluslararası projelere katkı sunan çalışmalarla, sürdürülebilir gelecek hedeflerine destek vermeyi sürdürüyor.