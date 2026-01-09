Bursa'da yangın güvenliği konusunda önemli çalışmalar yürüten Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerini elektrik kaynaklı yangınlar hakkında bilgilendirdi.

BURSA (İGFA) - BUÜ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan programda, Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Canalp Berkdemir tarafından 'Elektrik Kaynaklı Yangınlar' konulu sunum yapıldı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda, elektrik kaynaklı yangınların önemi ve analizi hakkında bilgiler veren Canalp Berkdemir, Dünya Yangın İstatistik Merkezi'nin verilerine göre dünya genelinde toplam 906 bin 164 yangın yaşandığını, bunun 136 bin 415'inin elektrik kaynaklı gerçekleştiğini vurguladı.

Yangınların yüzde 27'sinin dikkatsizlik, yüzde 16'sının elektrik, yüzde 11'nin ocak ve soba, yüzde 35'nin diğer sebepler, yüzde 11'inin ise kundaklama kaynaklı olduğunu söyleyen Berkdemir, elektrik yangınlarının ise çoğunlukla kısa devre, aşırı yüklenme, ark oluşumu, kablo izolasyon bozulması, elektrikli cihaz arızası ve elektrik panosu ve HAVC arızası sebebiyle çıktığını dile getirdi.

Yüksek katlı yapılardaki yangınların yüzde 10'dan fazlasının da elektrik kaynaklı olduğunu vurgulayan Berkdemir, bu durum sistemlerdeki ve güvenlik protokollerindeki kırılganlıkları ortaya koyduğunu söyledi. Hastanedeki yangın risklerinin ise oksijen zengini atmosfer, cihaz yoğunluğu, aşırı yükleme, yetersiz panel bakımı ve cihazı arızalarından oluştuğunu anlatan Berkdemir, artan elektrik kullanımı ile konut yangınları ve yüksek riskli durumlar arasında ciddi bir bağlantı olduğunu ifade etti.

Elektrik yangını güvenliği için pratik önerilerde bulunan Berkdemir, 'Güvenliğin artırılması için sızıntı, aşırı akım ve ark koruma sistemlerinin kurulmasını sağlayarak, zayıf noktaları belirlemek amacıyla termal analiz ve yalıtım ölçümleri gerçekleştirin. Hastanelerde zorunlu bakım protokolleri oluşturun. Çalışanların farkındalığını artırmak ve elektrikli yangınları önlemek için eğitim programlarına elektrik risk modüllerini entegre edin. Elektrik güvenliği hakkında konut bilinci kampanyaları başlatın. Güvenli uygulamaları teşvik etmek ile elektrikli yangın olayları riskini azaltmak için uluslararası girişimlerle birlikte hareket edin. Sonuç olarak farkındalık ve eylem yoluyla elektrik yangını güvenliğini artırmalıyız' dedi.