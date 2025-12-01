Kütahya Belediyesi'nin kültür-sanat etkinlikleri kapsamında Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türk Sanat Müziği konseri, Burdur TSM Korosu ve konuk sanatçı Gül Öz'ün performanslarıyla sanatseverlere keyifli bir gece yaşattı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlediği Türk Sanat Müziği konseriyle vatandaşlara unutulmaz bir akşam sundu. Hezar Dinari Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Burdur Türk Sanat Müziği Korosu sahne aldı. Koronun icra ettiği klasikleşmiş TSM eserleri salonu dolduran müzikseverlerden yoğun ilgi gördü.

Geceye konuk sanatçı olarak katılan Gül Öz, güçlü sesi ve sahnedeki etkileyici yorumuyla izleyicilerden büyük beğeni topladı. Sanatçının performansı konserin en çok alkış alan anları arasında yer aldı.

Etkinliğe Kütahya İl Defterdarı Hatice İşcen Ercoşman ile Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin eşi Emine Kahveci de katıldı. Programda, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekilirken, şehirde kültür-sanat faaliyetlerinin artarak devam edeceği mesajı verildi.

Kütahya Belediyesi, Burdur Türk Sanat Müziği Korosu'na ve geceye renk katan sanatçı Gül Öz'e teşekkür ederek, benzer etkinliklerin sürdürüleceğini duyurdu.