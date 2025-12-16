İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 21 Aralık'ta yılın en uzun gece koşusu düzenlenecek. İzmirliler 6 buçuk kilometrelik koşuda en uzun geceyi ışıklarıyla aydınlatacak. Kayıtlar 19 Aralık Cuma günü saat 16.00'ya kadar https://www.maratonizmir.org/ sitesi üzerinden yapılabilecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'En Uzun Gece Koşusu' için hazırlıklar tamamlandı. 'Işığını Al Gel' sloganıyla yapılacak 6 bin 500 metrelik koşunun startı 21 Aralık'ta saat 21.12'de Konak İskeleden verilecek.

İnciraltı Kent Ormanı Engelliler Parkı'nda sona erecek koşu için 20.45'te Konak Saat Kulesi'nde ısınma programı var. Saat 17.30'dan itibaren Saat Kulesi'nin bulunduğu alanda göğüs numaraları dağıtılmaya başlanacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı paralelindeki bisiklet ve yürüyüş yolu üzerinden yapılacak program koşmak isteyen tüm vatandaşlara açık olacak. 500 bisikletli vatandaş ile 2 bin koşucunun katılımının hedeflendiği parkur için kayıtlar 19 Aralık Cuma günü saat 16.00'ya kadar https://www.maratonizmir.org/ sitesi üzerinden yapılabilecek.

ANA MADALYASI VERİLECEK

Sporcuların sigorta ve katılım bedellerinin karşılığı olarak 75'er lira, toplamda 150 TL Türkiye Atletizm Federasyonu'na ödenmek için tahsil edilecek. Yurttaşların en uzun geceyi ışıklarıyla aydınlatacağı organizasyon İzmir'in ruhuna yakışır rengarenk izler bırakacak. Koşunun bitiminde ise anı madalyası verilecek ve eğlenceli bir etkinlik İzmirlileri bekliyor olacak.