Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Kent Konseyi'nde düzenlenen çalıştayda, '21. yüzyılın görünmez pandemisi' olarak tanımlanan bağımlılığın sessizlikle büyüdüğüne dikkat çekerek, 'Bağımlılık bir utanç değildir. Yardım istemek bir zayıflık değil, hayata tutunmaktır. Asıl kayıp ise sessiz kalmaktır' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve Sağlık Çalışma Grubu iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele adına gençleri merkeze alan bir çalışmaya imza atıldı.

Tamamen genç katılımlı olarak düzenlenen 'Bağımlılıkta Mücadelede Genç Yaklaşımlar Çalıştayı'nda ekran, madde, alkol/sigara, kumar, beslenme ve ilaç/takviye bağımlılığı başlıklarında masalar oluşturuldu. Çalıştayda, 35 yaşını aşmamış psikiyatrlar, uzman genç psikolog ve akademisyenler, genç avukatlar, tıp ve psikoloji fakültesi öğrencileri tarafından bağımlılıkla ilgili önleyici yaklaşımlar ve çözüm önerileri geliştirildi. Çalıştay ile kente yönelik uygulanabilir politika çıktılarının oluşturulması hedeflendi.

Büyükşehir Belediyesi'nin sahada aktif bir şekilde bağımlılıkla mücadele ettiğini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Bugüne kadar, 2 bin 985 bağımlı bireyle 21 bin 400 bireysel görüşme, 2 bin 750 bağımlı yakınıyla 13 bin 700 görüşme gerçekleştirdik. Toplamda 35 bini aşkın insanın hayatına dokunduk. 1762 vatandaşımız sigara, alkol ve madde bağımlılığı tedavi programlarına katıldı. AMATEM ve ÇEMATEM'e 2 bin 550 kez ulaşım desteği sağladık. GADEM aracılığıyla evlerdeyiz, okullardayız, mahallelerdeyiz. Bağımlılıkla masa başında değil; insanın olduğu her yerde mücadele ediyoruz. Bağımlılık bir utanç değildir. Yardım istemek bir zayıflık değildir. Asıl kayıp sessiz kalmaktır. Asıl risk ise 'Bana bir şey olmaz' demektir' diye konuştu.

'GENÇLERİMİZİN FİKRİNİ ÖNEMSİYORUZ'

Bağımlılığın konuşulmadıkça ve görmezden gelindikçe büyüyen bir konu olduğunu dile getiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü'nün bağımlılığı '21. yüzyılın görünmez pandemisi' olarak tanımladığını hatırlattı. Çoğu zaman sessizce ilerleyen bağımlılığın çok kapsamlı bir konu olduğunu söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, 'Bazen bir ekrandır. Bazen 'bir bölüm daha' diyerek uzayan bir alışkanlıktır. Bazen de 'son kez' denilerek tekrar edilen bir davranıştır. Bugün artık; ekran bağımlılığı, ilaç ve takviye bağımlılığı gibi farklı başlıkları da konuşuyoruz. Gençler artık çözüm üreten, yol gösteren ve kentin geleceğini şekillendiren aktif birer paydaştır. Önerilerinizle attığımız adımlar şekillenecek. Gençlerimizin her bir fikrini önemsiyoruz. Bugün atılan her adım; bağımlılığa karşı daha bilinçli, daha dirençli ve birbirine daha sıkı sarılan bir Bursa'nın yolunu açsın. Hep birlikte, bağımlılığın gölgesini değil; özgürlüğün, sağlıklı yaşamın ve güçlü bir geleceğin ışığını büyütelim' dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, çalıştay kapsamında oluşturulan farklı masalarda ele alınan bağımlılık türlerine ilişkin önemli çıktılar elde edileceğini ifade etti. Bu çıktıların yerel yönetimler tarafından değerlendirilerek yol gösterici nitelikte olacağını belirten Aksoy, çalıştayın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.