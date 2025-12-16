Bursa'da çocukların gelişimine büyük önem veren Osmangazi Belediyesi, Anne Çocuk Sanat Atölyesi'nde düzenlediği etkinliklerle anne ve çocukları sanatın renkli dünyasında bir araya getirdi.

BURSA (İGFA) - Sağlıklı ve sanatla iç içe büyüyen nesiller yetiştirme hedefi doğrultusunda kültürel çalışmalarına aralıksız devam eden Osmangazi Belediyesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde renkli bir atölye düzenledi. Anne Çocuk Sanat Atölyesi'nde anneler, çocuklarıyla birlikte resim sanatını işledi. Hayal güçlerini renklerle buluşturarak resim kağıdına yansıtan katılımcılar, eğitmenler eşliğinde ortaya koydukları özgün çalışmalarıyla etkinliğin sanatsal atmosferini zenginleştirdi.

Etkinlik hakkında bilgiler veren Anne Çocuk Sanat Atölyesi Eğitmeni Simge Işıktaş Demir, 'Bu atölyemizde anneler ve çocukların dünyayı birbirlerinin gözünden nasıl algıladıklarını sanat yoluyla keşfetmelerini amaçlıyoruz. Serbest resim çalışmasıyla ortak bir üretim süreci oluşturuyoruz. Aynı resim, farklı bakış açılarıyla bambaşka anlamlar kazanabiliyor. Çocuğun bir bulut olarak çizdiği figür, annede bir hayvana; çocuğun bir üçgen olarak resmettiği şekil, annede bir dondurmaya dönüşebiliyor. Aslında dünyayı birbirinin gözlerinden nasıl keşfettiklerini görmek için bu çalışmayı yapıyoruz. Amacımız, anne ve çocukları ortak bir paydada buluşturarak birlikte anlamlı bir sanat eseri ortaya çıkarmak.' diye konuştu.

Etkinlikten duydukları mutluluklarını paylaşan anneler ve çocuklar ise rengarenk hayal dünyalarını resim sanatıyla birleştirdiklerini belirterek, kendilerine bu imkanı sağladığı için Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.