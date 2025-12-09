Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşımın önemli noktaları olan üç taksi durağında esnafla bir araya gelerek sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşımın aktif duraklarından Emniyet Taksi Durağı, Evliya Çelebi Taksi Durağı ve Sağlık Taksi Durağını ziyaret ederek taksici esnafıyla buluştu. Ziyaretlerde Başkan Kahveci'ye Ulaşım Hizmetleri Müdürü Hakan Kef eşlik etti.

Her durağı ayrı ayrı gezerek esnaflarla birebir sohbet eden Başkan Kahveci, şehir içi ulaşımın mevcut durumu, sahada karşılaşılan ihtiyaçlar ve günlük sorunlara ilişkin detaylı değerlendirmelerde bulundu. Taksicilerin taleplerini dinleyen Kahveci; durakların fiziki koşulları, trafik düzeni, yolcu güvenliği ve ulaşım hizmetlerini güçlendirecek uygulamalar hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerde ulaşımda yaşanan aksaklıklara yönelik çözüm önerileri masaya yatırılırken, belediyenin ulaşım hizmetlerindeki kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalarına dair bilgilendirmelerde de bulunuldu. Başkan Kahveci, esnafın sahadaki deneyimlerinin belediye planlamalarına önemli katkı sunduğunu vurgulayarak bu ziyaretlerin düzenli aralıklarla devam edeceğini söyledi.

Taksici esnafına 'hayırlı ve bereketli kazançlar' dileyen Başkan Eyüp Kahveci, şehir içi ulaşımın daha düzenli, güvenli ve konforlu hale gelmesi için esnafla güçlü bir iş birliği içinde çalışmayı sürdüreceklerini ifade etti.