Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2026 yılında hayata geçirilecek projelere yönelik planlama toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak yeni çalışmaların yol haritası ele alındı

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların hayatına dokunan, yaşam kalitesini artıran, üretken, yenilikçi ve çözüm odaklı çalışmalara 2026 yılında da devam edecek.

Bu kapsamda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet; Başkan Yardımcıları Cem Güler, Seyhan Özcan, Celal Hülür, Danışmanlar Recep Barış, Hakan Yalçın ve Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen ile birlikte planlama toplantısı yaparak 2026 yılı için izlenecek yol haritasını değerlendirdi.

SOSYAL PROJELER VE KENT YATIRIMLARI

Yeni yılda yapılacak, kentteki farklı yaş ve ihtiyaç gruplarına yönelik hizmetler, üstyapı çalışmaları, yeni sosyal yaşam alanları ve sürdürülebilir kent yatırımları gibi birçok konu başlığı masaya yatırıldı.