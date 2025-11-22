Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Zafer Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenen Turizm Master Planı Lansman Toplantısı'na katıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer ve Mehmet Demir ile il protokolünün yer aldığı toplantıda, şehrin turizm vizyonunu belirleyecek kapsamlı çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.



Toplantıda, planın hazırlanma sürecine dair literatür taramaları, arama konferansları, saha ziyaretleri, kurum görüşmeleri ve anket çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirildi. Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, kazı başkanlıkları, oda ve borsalar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin katkılarıyla oluşan geniş bir çalışma zemini tanıtıldı.



Şehrin mevcut turizm durumu ele alınırken, turist sayısı ve turizm gelirlerini artırmak, sürdürülebilirlik sağlamak ve rekabet gücünü yükseltmek gibi stratejik hedefler de öne çıktı. Şehrimizin kültürel mirasının korunması, marka festivaller düzenlenmesi, dijital tanıtım faaliyetlerinin güçlendirilmesi, tematik turizm rotalarının geliştirilmesi, sağlık ve gastronomi turizminin desteklenmesi gibi birçok proje planın ana başlıkları arasında yer aldı.



Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Turizm Master Planı'nın şehrin geleceğine ışık tutan önemli bir rehber olduğunu belirterek, Kütahya'mızın turizm potansiyelini daha görünür ve erişilebilir kılmanın hedeflediğini ifade etti.