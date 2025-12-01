Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), 'servis ücreti' uygulamasının çalışma mevzuatına uygun şekilde devam edeceğini duyurdu. Dernek, kredi kartı üzerinden gönüllü bahşiş sisteminin kısa sürede yasallaşacağını ve servis ücretinin doğal olarak azalacağını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), son günlerde gündeme gelen 'servis ücreti' tartışmalarıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirdi. Dernek açıklamasında, servis ücretinin çalışma mevzuatında 'yüzde usulü ücret' olarak tanımlandığını ve kanunen işletmeler tarafından tahsil edilip çalışanlara dağıtıldığını hatırlattı.

TURYİD, bahşiş ile servis ücretinin farklı mekanizmalar olduğunu vurgulayarak, 'Bahşiş gönüllülük esasına dayanırken, servis ücreti çalışan gelirinde belirleyici bir unsurdur. Yüzde usulü ücretin yönetmelik düzeyinde kaldırılması hukuken mümkün değildir; yalnızca kanun değişikliğiyle değiştirilebilir' ifadelerini kullandı.

Dernek, mevcut sistemin nakit kullanımının azalmasıyla birlikte servis ücretinin tek başına kaldığını belirtti ve kredi kartı üzerinden gönüllü bahşiş sisteminin devreye girmesiyle servis ücretinin popülaritesini kaybedeceğini öngördü.

TURYİD, sektörün sürdürülebilirliği ve çalışan haklarının korunması için önerilerini de paylaşarak, 'Tüketicilerin servis ücreti ve bahşiş konusunda daha iyi bilgilendirilmesi, kredi kartıyla gönüllü bahşiş ödemesine izin verilmesi, yüzdelik gelir dağıtım anahtarının güncellenmesi, çalışan ve işveren temsilcilerinin yer aldığı ortak kurulların oluşturulması'na vurgu yaptı.

Gönüllü bahşiş sisteminin kısa süre içinde yasallaşacağına işaret eden dernek açıklamasında, söz konusu uygulamanın servis ücretinin alanını daraltacağını ve tüketici haklarına yönelik taleplerin gündem dışı kalacağını belirtti.