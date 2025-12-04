Trabzon Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Şalpazarı ilçesinde süt sığırcılığı yapan 40 çiftçiye, seyyar süt sağım makinesi hibe edildi.

TRABZON (İGFA) - Şalpazarı'nda süt sığırcılığı yapan 40 üreticiye sağım makinesi dağıtım törenine katılan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, üreticiye desteklerinin süreceğini söyledi.

Dağıtım törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in yanı sıra Şalpazarı Kaymakamı Kezban Yerlikaya Akpınar, Şalpazarı Belediye Başkanı Refik Kurukız, Büyük Birlik Partisi (BBP) Trabzon İl Başkanı Adem Aydın, AK Parti Şalpazarı İlçe Başkanı Zeki Çabuk ve üreticiler katıldı.

NE KADAR ÜRETİRSEK O KADAR GÜÇLÜYÜZ

Törende konuşan Başkan Genç, üretimin önemine vurgu yaparak, 'Artık öyle bir zamandayız ki ne kadar üretirsek o kadar güçlüyüz. Cenab-ı Allah bize çok kıymetli topraklar nasip etti. Bize emanet edilen bu toprakların hem ilelebet sahibi, koruyucusu olacağız hem de güçlü olacağız. Güçlü olmak için üreteceğiz. Sütpınar, Simenli, Ağasar, Şıhkıran ve Acısu'da hayvancılık işi önde. Kooperatifimize gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Güzel ve bereketli bir iş yapılıyor burada. Biz de duyarsız kalmadık. Kıymetli emekçi ablalarımıza, üretici kardeşlerimize hem daha sağlıklı olsun hem de işlerini kolaylaştıralım diye Büyükşehir Belediyesi olarak 40 adet sağım makinesi desteğinde bulunuyoruz. Hayırlı olsun' dedi.

YETER Kİ ÜRETİM GELİŞSİN

Başkan Genç, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Yeter ki süt sığırcılığı bu bölgede gelişsin. Eğer bu konuda daha fazla talep varsa ne kadar daha istiyorsanız ben göndereceğim. Talep oldukça elimizden geldiği kadar destekçiniz olacağız. Burada biz sadece süt sağma işini kolaylaştırmış olmuyoruz, üreticilerimize manevi olarak da destek oluyoruz. Şunu hissettirmeliyiz, 'Biz burada kıymetli bir iş yapıyoruz, Şalpazarı Belediye'miz ve Büyükşehir Belediye'miz bizim arkamızda.' Bu çok önemli, endişeniz olmasın. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Üretenin, emek verenin, toprağa alın teri dökenin yanındayız. Çünkü güçlü Türkiye'nin yolu güçlü üreticiden geçer' diyor. Biz de onun Trabzon'daki temsilcileriyiz. Onun hizmet aşkıyla bu güzel topraklara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ağasar'ımıza ne yapsak azdır ne yapsak yakışır. Yakışanı yapmaya devam edeceğiz.'